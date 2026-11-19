Sarà una domenica all’insegna della grande passione automobilistica, del turismo sportivo e della valorizzazione del territorio. Il prossimo 22 novembre Canicattì accoglierà il 1° Raduno Città di Canicattì e Città di Favara, tappa d’eccezione della 16ª edizione regionale de “La Solfare Historic Car – Abarth Day Storico”.

​L’approdo in città di questa prestigiosa kermesse motoristica è il risultato concreto della sinergia istituzionale tra il sindaco Vincenzo Corbo e l’onorevole Luigi Salvaggio, che hanno lavorato fianco a fianco per regalare alla comunità un appuntamento di richiamo regionale. Da un lato l’iniziativa diretta del deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Luigi Salvaggio, che si è speso in prima persona per portare per la prima volta l’evento a Canicattì; dall’altro la forte volontà e il pieno sostegno del primo cittadino Vincenzo Corbo che ha accolto e promosso con convinzione la manifestazione per trasformarla in una grande occasione di festa, aggregazione e indotto per le attività locali.

​Curata nei minimi dettagli dall’organizzatore Nino Puletto e dal presidente Nicolò Scichilone, la manifestazione richiamerà numerosi equipaggi provenienti dalle province di Palermo, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Sfileranno lungo le vie cittadine autentici gioielli su quattro ruote: dalle leggendarie vetture dello Scorpione firmate Abarth fino a rari esemplari a tiratura limitata e spettacolari tributi Ferrari, pronti a conquistare appassionati, famiglie e curiosi.

​Il programma della giornata prenderà il via alle 8:30 in Largo Aosta, dove fino alle 10:30 sono previsti l’accredito degli equipaggi, l’esposizione statica delle vetture e la colazione di benvenuto. Alle 11:00 la carovana accenderà i motori per il tour panoramico tra le colline lungo l’itinerario che unisce Canicattì e Favara (Piazza Castello), seguito alle 12:30 dalla visita guidata al castello. Dopo il pranzo sociale delle 13:30 presso il ristorante Il Poggio del Vento, il pomeriggio entrerà nel vivo alle 15:00 con la cerimonia di premiazione delle auto storiche, prima dei saluti finali fissati alle 17:00.

​Canicattì si prepara così a vivere una domenica di grande spettacolo su quattro ruote, offrendo una vetrina d’eccellenza alla città e all’intero comprensorio.