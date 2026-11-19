Ha ricavato sul balcone di casa un nascondiglio per la droga per non far sentire il tipico odore dello stupefacente agli altri condomini. L’uomo, un 40enne originario delle Mauritius, non ha fatto i conti con il fiuto infallibile di Rex, cane antidroga della Polizia di Stato, che ha segnalato la presenza della sostanza nel corso di un pattugliamento del territorio nel quartiere San Cristoforo. I poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania stavano perlustrando la zona, quando, in una traversa tra via Garibaldi e via Plebiscito, il cane-poliziotto ha segnalato al conduttore la presenza di droga, nei pressi di uno stabile. Rintracciato il proprietario, già noto per precedenti specifici in materia di stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione in casa. In una prima fase, tutto è sembrato in ordine e l’uomo ha negato di essere in possesso di dosi di droga. Ma Rex si è fiondato verso il balcone ed è qui che i poliziotti hanno trovato 142 grammi di marijuana e 8 grammi di hashish, nonché un coltellino intriso ancora di stupefacente e un bilancino di precisione, utilizzato per pesare le dosi. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Durante gli accertamenti in cucina, l’attenzione dei poliziotti è stata catturata anche dalla presenza di due oggetti posizionati sul frigorifero, simili a due ordigni rudimentali. Non appena si sono avvicinati, gli agenti hanno appurato che si trattava proprio di due bombe carta, prive di qualunque indicazione sulla loro identificazione. Per la loro pericolosità è stato chiesto l’intervento dei poliziotti specializzati della squadra artificieri della Questura che hanno recuperato in sicurezza gli ordigni e li hanno trasferiti, successivamente, in un luogo idoneo dove sono stati fatti brillare. Con la sua condotta l’uomo ha posto in essere un concreto rischio per l’incolumità sua e dei residenti della zona, considerato che l’accensione, anche accidentale, di uno di questi ordigni può generare effetti imprevedibili. Al termine di tutti i controlli, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per detenzione illegale di materiale esplosivo, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal PM di turno, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa delle determinazioni del Giudice per le Indagini Preliminari.