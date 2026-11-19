

Sarà Canicattì a rappresentare la Sicilia all’evento finale nazionale del progetto “GOOD LIFE: Sport, Benessere, Comunità”, in programma dal 20 al 22 novembre 2026 a Misano Adriatico (RN), presso il Villaggio San Pellegrino, con il titolo “Lo sport fa bene al nostro futuro”. Il progetto è realizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS Italia) con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport.

A Misano parteciperanno 27 ragazzi di Canicattì: 20 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” e sette ex alunni dello stesso Istituto, oggi al primo anno dei Licei Classico “U. Foscolo” e Scientifico “A. Sciascia” (I.I.S.S. “Ugo Foscolo”) e dell’I.I.S.S. “Galileo Galilei” – Istituto Tecnico Economico, insieme alle delegazioni di Calabria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, per un totale di circa 150 alunni.

Un ruolo speciale spetta proprio ai sette ragazzi che lo scorso anno frequentavano la terza media: Nicolò Marino, Gaetano Di Naro, Michele Di Naro, Michele Raschillà, Stefano Di Vincenzo, Alessio Parla e Giuseppe Guadagnino. Tutti e sette sono atleti della squadra Under 15 di calcio a 5 dell’A.S.D. Al Qattà Sporting Club A.P.S. e sono stati protagonisti della co-progettazione dell’evento nazionale, lavorando fianco a fianco con il Prof. Umberto Trulli, docente universitario, il Dott. Ruggiero Russo, referente nazionale per la progettazione sociale PGS Italia, la Dott.ssa Francesca Da Re, Vice Presidente Nazionale PGS, Valeria Russo, coordinatrice della co-progettazione evfento finale “Good Life”. A Misano saranno chiamati ad animare le giornate: un esempio concreto di come i giovani possano passare da destinatari a protagonisti delle attività a loro rivolte.

Con loro ci saranno gli studenti dell’I.C. “Giovanni Verga”: Aurora Guccione, Elena Maria Di Falco Mustazzella, Sofia Castiglione, Greta Di Franco, Elisa Frangiamone, Claudia Di Benedetto, Vincenzo Rinallo, Anita Giarratana, Chloe Maria Ottavario, Francesca La Cola, Elisa Failla Mulone, Valerio Di Naro, Flavia Infantino, Simona Tiranno, Samuel Giarratana, Giulio Patti, Vittorio Portannese, Francesco Di Caro, Maria Carola Frangiamone e Antonio Tedesco.

Il progetto GOOD LIFE promuove una cultura del benessere attraverso lo sport, la sana alimentazione e un rinnovato spirito di solidarietà nelle comunità. A livello nazionale il progetto ha proposto alle scuole aderenti kit didattici e webinar di educazione alimentare, workshop sulle Life Skills indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e il percorso “Oltre il gioco: voci di sfide e inclusione”, con le testimonianze di atleti e allenatori di livello nazionale e internazionale. In Sicilia il progetto è stato portato avanti dall’A.S.D. Al Qattà Sporting Club A.P.S., che opera presso l’oratorio salesiano “Don Bosco” di Canicattì, con il coinvolgimento dell’A.S.D. Life A.P.S. e insieme all’A.S.D. PGS Barbagallo di Pedara (CT) e all’A.S.D. Football Boys di Marsala (TP). La sola associazione canicattinese ha coinvolto 300 alunni.

Accompagneranno i ragazzi: Mauro Di Pasquali, Vice Presidente Vicario PGS Sicilia; Dott. Cesare Maria Calabrò, referente della progettazione PGS Italia per la Sicilia e presidentedell’A.S.D. Al Qattà Sporting Club A.P.S.; Prof.ssa Rosalia Daniela Treppiedi, docente referente del progetto per l’I.C. “Giovanni Verga”; Prof. Angelo Maria Corbo, docente di educazione motoria dell’I.C. “Giovanni Verga”; Rosa Lo Vullo, Sharon Maria Vaccarello e Carla Rizzuto, tecnici dell’A.S.D. Al Qattà Sporting ClubA.P.S. “Portare a Misano i nostri ragazzi, e vedere alcuni di loro protagonisti della progettazione di un evento nazionale, è la conferma che quando la scuola, lo sport e la comunità lavorano insieme i giovani crescono come cittadini attivi”, dichiara il Dott. Cesare Maria Calabrò. “Ringraziamo la Dirigente, i docenti e le famiglie dell’I.C. ‘Giovanni Verga’ per la fiducia e la collaborazione.”Il percorso proseguirà a Canicattì: giovedì 3 dicembre 2026, al Palazzetto dello Sport “Saetta e Livatino”, si terrà l’evento finale del progetto con gli studenti delle scuole cittadine, la campionessa paralimpica Giada Rossi e il campione del mondo di canottaggio Giovanni Ficarra.