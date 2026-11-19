L’Isee 2026 scade il 31 dicembre 2026, qualunque sia il mese in cui è stato fatto. Dal 1° gennaio 2027 serve, quindi, una nuova Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica da cui l’Inps calcola l’indicatore. Chi riceve l’assegno unico non deve ripresentare la domanda, ma deve rinnovare l’Isee: senza, l’Inps paga solo l’importo minimo. Per recuperare gli arretrati c’è tempo fino al 30 giugno.

Quando scade l’Isee?

L’Isee vale fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata presentata la Dsu. Lo stabilisce la scheda ufficiale del Portale unico Isee dell’Inps. Non conta quando è stato fatto: un Isee presentato a gennaio e uno presentato a novembre scadono nello stesso giorno.

Per questo conviene non presentare la Dsu a dicembre se serve per il 2027: l’attestazione sarebbe valida solo per pochi giorni. Meglio aspettare l’inizio di gennaio.

Discorso diverso per l’Isee corrente, quello che si aggiorna quando cambiano in modo rilevante redditi o patrimonio, per esempio dopo la perdita del lavoro. Se si aggiornano solo i redditi, vale sei mesi. Se si aggiornano solo i patrimoni, o redditi e patrimoni insieme, vale fino al 31 dicembre. In caso di cambiamenti nella situazione lavorativa o nei trattamenti ricevuti va aggiornato entro due mesi.

Quali redditi e patrimoni si dichiarano nell’Isee 2027?

Nella Dsu i redditi sono quelli del secondo anno precedente a quello di presentazione. Il patrimonio, mobiliare e immobiliare, è quello posseduto al 31 dicembre dello stesso anno. Per l’Isee 2027 si dichiarano quindi i redditi del 2025 e il patrimonio al 31 dicembre 2025.

Il nucleo familiare, invece, è quello presente alla data in cui si presenta la dichiarazione.

Come si rinnova l’Isee?

Ci sono due strade. La prima è il Caf, il centro di assistenza fiscale, che compila e invia la Dsu per conto della famiglia. La seconda è il fai da te con la Dsu precompilata sul Portale unico Isee dell’Inps, a cui si accede con Spid, Cie o Cns.

Nella versione precompilata buona parte dei dati arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps: redditi, trattamenti Inps, conti e altri patrimoni mobiliari in Italia, fabbricati e canone d’affitto. Per usarla, tutti i componenti maggiorenni del nucleo devono autorizzare la precompilazione con le proprie credenziali. In alternativa, chi compila deve indicare per ciascuno un elemento di riscontro del reddito e uno del patrimonio mobiliare.

Alcuni dati vanno comunque dichiarati a mano, tra cui:

auto, moto e altri beni durevoli;

assegni periodici per il coniuge e i figli;

eventuali disabilità o non autosufficienza;

patrimoni all’estero, terreni, partecipazioni in società e mutuo residuo sulla casa.

Il sistema permette anche di precaricare alcuni dati dell’ultima Dsu presentata, come la composizione del nucleo e la casa di abitazione. Chi compila si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. L’attestazione è disponibile entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu.

Cosa succede all’assegno unico se non rinnovi l’Isee?

L’assegno non si interrompe. Per chi risiede in Italia l’Inps continua a pagarlo d’ufficio, senza bisogno di una nuova domanda. Secondo la scheda Inps sull’assegno unico, però, le famiglie devono rinnovare l’Isee per continuare a ricevere l’importo corretto.

Senza Isee, o con un Isee sopra la soglia massima (46.582,71 euro per il 2026), l’Inps paga gli importi minimi previsti dalla legge. Chi presenta la Dsu entro il 30 giugno recupera però tutti gli arretrati dell’annualità, a partire da marzo. Dopo quella data l’importo pieno decorre solo dal mese successivo.

Vanno comunque comunicate all’Inps le variazioni, come la nascita di un altro figlio.

Domande frequenti

Si può fare l’Isee 2027 a dicembre 2026?

Si può presentare la Dsu in qualsiasi momento, ma l’Isee vale solo fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione. Una dichiarazione fatta a dicembre 2026 scadrebbe quindi dopo pochi giorni. Chi ha bisogno dell’Isee per il 2027 dovrebbe presentare la Dsu a partire dal 1° gennaio 2027, per averlo valido tutto l’anno.

Bisogna rifare la domanda di assegno unico ogni anno?

No, per chi risiede in Italia. L’Inps continua a pagare l’assegno d’ufficio, senza bisogno di una nuova domanda. Le famiglie devono però rinnovare l’Isee ogni anno per ricevere l’importo corretto e comunicare eventuali variazioni, come la nascita di un figlio. Regole diverse valgono per i lavoratori non residenti in Italia.

Quanto tempo serve per avere l’attestazione Isee?

Secondo l’Inps, l’attestazione è disponibile entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della Dsu. Si può scaricare dal servizio online dedicato oppure richiedere alle sedi territoriali. Chi ha presentato la dichiarazione tramite Caf può chiedere l’attestazione allo stesso ente, se gli ha dato un mandato specifico.

Chi deve autorizzare la Dsu precompilata?

Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, ognuno con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Questa modalità è disponibile dall’agosto 2022. In alternativa, chi compila la dichiarazione può fornire per ogni maggiorenne due elementi di riscontro, uno sul reddito e uno sul patrimonio mobiliare, riferiti al secondo anno precedente.