L’esposizione, realizzata dalla Anne Frank House di Amsterdam con il contributo dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, sarà ospitata dall’I.I.S. “Ugo Foscolo” dal 3 al 22 dicembre 2026. Inaugurazione venerdì 27 novembre.

Un viaggio nella storia per comprendere il presente e costruire un futuro fondato sul rispetto dei diritti umani, sulla conciliazione e sulla pace. L’Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Foscolo” è lieto di annunciare l’arrivo in città della mostra documentaria itinerante “Anne Frank: una storia attuale”, realizzata dalla prestigiosa Anne Frank House di Amsterdam e allestita grazie al contributo dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

L’iniziativa rappresenta un appuntamento culturale ed educativo di altissimo profilo per l’intero territorio. Il cuore pulsante del progetto risiede nella metodologia della peer education: le visite guidate saranno infatti curate direttamente dalle studentesse e dagli studenti delle classi dell’Istituto, appositamente formati come peer guides dagli esperti della Anne Frank House. Un’occasione in cui i giovani diventano protagonisti attivi della trasmissione della memoria ai loro coetanei e alla cittadinanza.

L’inaugurazione

La mostra sarà ufficialmente inaugurata venerdì 27 novembre 2026 alle ore 18:00 presso i locali del Liceo Classico “Ugo Foscolo” (Via Pirandello, 6 – Canicattì).