Domenica scorsa in un noto agriturismo della frazione agrigentina il raduno dei vigili di Agrigento, Campobello di Licata, Realmonte e San Biagio Platani ed ex colleghi transitati in altri enti.

Una domenica all’insegna della fraternità, della memoria e di un’amicizia che resiste al tempo e ai trasferimenti. Si è svolto in un noto agriturismo di Villaseta il tradizionale pranzo conviviale che ha visto riuniti alcuni componenti della Polizia Locale di Agrigento, unitamente ai colleghi dei Comandi di Campobello di Licata, Realmonte e San Biagio Platani.

Un appuntamento ormai sentito, che ha riportato allo stesso tavolo uomini e donne che hanno condiviso anni di servizio, di turni impegnativi e di esperienze umane e professionali. Pur operando oggi in realtà comunali diverse, hanno voluto ritrovarsi per trascorrere insieme un momento fraterno nel ricordo della loro splendida amicizia.

Tra un piatto della tradizione e una risata, sono affiorati i ricordi degli anni trascorsi insieme ad Agrigento, gli aneddoti di servizio, le difficoltà superate con spirito di sacrificio e quella solidarietà che solo chi veste la stessa divisa può comprendere fino in fondo.

Non un semplice pranzo, ma una vera e propria testimonianza di spirito di corpo. Un’occasione per ribadire che la Polizia Locale non è solo un lavoro, ma una scelta di vita fatta di senso del dovere, lealtà verso le istituzioni e amore per la propria comunità. Valori che continuano a unire anche quando le strade professionali si dividono.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di grande cordialità e con la promessa di non perdersi di vista, perché le amicizie nate in divisa lasciano un segno indelebile.

Un gesto bello e significativo, che dimostra come dietro la divisa ci siano prima di tutto persone, legate da stima e affetto reciproco. Nella foto i partecipanti.