*Il paradosso della politica siciliana: centrodestra e centrosinistra pretendono di rappresentare anche l’alternativa a sé stessi.*

Il centrodestra si presenterebbe con Mulè, De Luca e forse un terzo candidato, tra Tamajo, Falcone e Schifani. Il centrosinistra con Bartolo, La Vardera e forse un terzo candidato, tra Di Paola, Antoci e Cracolici.

De Luca è il candidato del centrodestra senza il centrodestra.

La Vardera è il candidato del centrosinistra senza il centrosinistra.

Una commedia politica nella quale gli stessi schieramenti che hanno governato la Sicilia pretendono di rappresentare persino la protesta contro il proprio operato.

Si moltiplicano le candidature, si riciclano i protagonisti, si cambiano le insegne. Si tenta di intercettare il dissenso senza mettere realmente in discussione il sistema di potere.

*Il sistema si divide per sopravvivere, non per cambiare.*

È tempo di abbandonare la politica degli annunci e delle candidature autoreferenziali. I siciliani hanno diritto di conoscere programmi, responsabilità e reali alternative di governo.

*Urgono confronti televisivi tra tutti i candidati alla Presidenza della Regione, senza esclusioni.*

Lillo Massimiliano Musso

Forza del Popolo