È legittima la sospensione per sette giorni di un punto di raccolta scommesse frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. Lo ha stabilito il Tar Sicilia respingendo il ricorso presentato dal gestore di un’attività di Catania contro il provvedimento della Questura. Come riporta Agipronews, la misura era stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), dopo una serie di controlli durante i quali erano stati identificati nel locale soggetti pregiudicati.

Nel motivare la decisione, il Tribunale Amministrativo ha precisato che “la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione”, ed è finalizzata a “impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività”. Di conseguenza, il provvedimento “non è correlato alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale”, ma risponde all’esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti e del pubblico.

I giudici hanno inoltre chiarito che, per giustificare la sospensione, non è necessario che le persone con precedenti identificate durante i controlli siano sempre le stesse. “L’abituale frequentazione del locale si riferisce alla generica categoria dei soggetti socialmente pericolosi e non all’identità degli avventori riscontrata nei vari controlli”, si legge nella sentenza.

Nel caso esaminato, la Questura aveva documentato tre controlli. Nel dettaglio, nel primo erano stati individuati tre soggetti con precedenti penali, nel secondo erano state identificate sei persone segnalate nelle banche dati interforze, mentre nel terzo erano stati trovati altri tre soggetti con precedenti, rimasti nel locale per un periodo significativo.

Secondo i giudici, la ripetizione degli accertamenti è sufficiente a dimostrare che la presenza non fosse occasionale. In particolare, “la ravvicinata reiterazione degli accertamenti, convergenti nel rilevare la presenza di avventori gravati da precedenti penali, costituisce un elemento sintomatico della stabilità della frequentazione e non della sua occasionalità”.

La sentenza ribadisce inoltre che l’articolo 100 del Tulps consente alla Questura di intervenire anche in presenza di un pericolo potenziale. La norma, scrive il Tribunale, è “preordinata a finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica” e attribuisce all’autorità “un ampio potere discrezionale, esercitabile anche in presenza di un pericolo soltanto potenziale, desumibile da una valutazione complessiva e prognostica del contesto”.

Respinta, infine, la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Per i giudici amministrativi le misure adottate sono caratterizzate da “esigenze di urgenza” che giustificano l’omissione della comunicazione preventiva, trattandosi di provvedimenti di natura cautelare. Il ricorso e la richiesta di risarcimento dei danni per i mancati incassi durante i giorni di chiusura sono stati quindi respinti. FRP/Agipro