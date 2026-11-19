

La Sicilia si prepara a incrociare le braccia. Per l’intera giornata di venerdì 20 novembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, sono previste manifestazioni, cortei e comizi in tutti i nove capoluoghi di provincia dell’Isola. Sarà una giornata di mobilitazione capillare con dirigenti sindacali nazionali e regionali in prima linea nelle piazze siciliane.

Ecco la mappa completa degli appuntamenti, città per città

Palermo

Nel capoluogo siciliano il concentramento è fissato alle 9:00 a piazza Marina. Da lì partirà il corteo che attraverserà il centro cittadino fino a piazza Verdi, dove si terrà il comizio conclusivo affidato a Serena Sorrentino, segretaria confederale della Cgil nazionale.

Catania

A Catania i manifestanti si ritroveranno alle 9:30 a piazza Roma. Il corteo sfilerà fino a piazza Manganelli, palco scelto per gli interventi conclusivi del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, e del segretario nazionale della Filcams, Fabrizio Russo.

Messina

Appuntamento alle 9:30 anche in riva allo Stretto. Il corteo prenderà il via da piazza Antonello da Messina per raggiungere piazza Unione Europea. A chiudere la manifestazione sarà Tania Scacchetti, segretaria nazionale dello Spi Cgil.

Le altre province: da Agrigento a Trapani

La mobilitazione coinvolgerà contemporaneamente anche tutti gli altri capoluoghi dell’Isola:

Agrigento: concentramento alle 9:30 in piazza Cavour e corteo diretto fino alla sede della Prefettura.

Caltanissetta: raduno alle 9:30 in piazza della Repubblica, con sfilata verso piazza Garibaldi.

Enna: appuntamento alle 9:30 al Castello di Lombardia, da cui i manifestanti muoveranno in corteo fino a piazza Umberto.

Ragusa: partenza anticipata rispetto alle altre città. Il concentramento è previsto alle 8:30 davanti al Liceo scientifico Fermi, con arrivo in piazza San Giovanni.

Siracusa: via alla manifestazione alle 9:30 da Campo Pippo Di Natale, con il corteo che si dirigerà verso piazza Pancali.

Trapani: la mobilitazione cittadina prenderà il via con il corteo da piazza Umberto I.

Le ragioni della protesta

La mobilitazione, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, nasce per contestare l’impostazione della Legge di Bilancio e le politiche economiche del Governo. Al centro delle rivendicazioni della Cgil ci sono l’aumento dei salari e delle pensioni per contrastare l’inflazione e il carovita, una riforma fiscale più equa e lo stop all’innalzamento dell’età pensionabile. Il sindacato chiede inoltre maggiori investimenti su sanità pubblica, istruzione, contrasto alla precarietà e politiche industriali per il Mezzogiorno, criticando lo spostamento di risorse verso le spese militari