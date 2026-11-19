Il 20 novembre 2026, l’Unione degli Studenti Agrigento, la Rete degli Studenti Medi e la CGIL Agrigento promuovono una giornata di mobilitazione che vedrà studenti e lavoratori scendere insieme in piazza in occasione dello sciopero generale, per rivendicare diritti, dignità e maggiori tutele sociali. L’appuntamento è per domani venerdì 20 novembre 2026, alle ore 9:30, in Piazza Cavour, da dove partirà il corteo diretto alla Prefettura di Agrigento.

Una mobilitazione che nasce dalla necessità di dare voce a chi ogni giorno affronta le difficoltà di un costo della vita sempre più elevato, salari insufficienti e servizi pubblici che necessitano di investimenti e interventi concreti.

Le organizzazioni promotrici uniscono le proprie forze per portare al centro del dibattito alcune rivendicazioni fondamentali:Contrastare il caro-vita e difendere il potere d’acquisto delle famiglie.Garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro più giuste.Aumentare gli investimenti nella scuola, per assicurare un sistema di istruzione pubblico, moderno e inclusivo.Rendere i trasporti accessibili agli studenti, affinché il diritto allo studio non sia condizionato dalle possibilità economiche o dal luogo di residenza.

“Crediamo che le difficoltà di chi studia e di chi lavora siano profondamente connesse. Per questo è necessario costruire una mobilitazione comune, capace di mettere al centro le esigenze delle nuove generazioni e di chi ogni giorno contribuisce al funzionamento della società. La partecipazione e la solidarietà tra studenti e lavoratori sono fondamentali per rivendicare un futuro fatto di maggiori opportunità, diritti e dignità”, si legge nella nota.