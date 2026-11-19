La ZTL di Palermo è attiva dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 20. Dal 1° novembre al 30 aprile vale l’orario invernale anche nel fine settimana: il venerdì dalle 8 alle 20 e dalle 23 a mezzanotte, il sabato da mezzanotte alle 6 e dalle 23 a mezzanotte, la domenica da mezzanotte alle 6. Chi non risiede nella zona può entrare con un pass giornaliero da 5 euro, che scende a 2,50 euro per ibridi e auto a gas, mentre le auto elettriche entrano gratis. Gli orari sono quelli pubblicati sul portale ZTL del Comune di Palermo, le tariffe vengono dal disciplinare tecnico.

Quali sono gli orari della ZTL di Palermo?

Gli orari cambiano tra estate e inverno solo nel fine settimana. Dal lunedì al giovedì la fascia è sempre la stessa: dalle 8 alle 20.

Dal 1° novembre al 30 aprile:

venerdì dalle 8 alle 20 e dalle 23 alle 24;

sabato dalle 0 alle 6 e dalle 23 alle 24;

domenica dalle 0 alle 6.

Dal 1° maggio al 31 ottobre la ZTL notturna inizia prima:

venerdì dalle 8 alle 24;

sabato dalle 0 alle 6 e dalle 20 alle 24;

domenica dalle 0 alle 6.

Fuori da queste fasce si circola liberamente. La ZTL comprende il centro storico (ZTL 1) e la ZTL 2. Le strade del perimetro restano fuori e sono sempre percorribili. La mappa aggiornata è sul portale del Comune.

Quanto costa il pass per la ZTL?

Le tariffe sono fissate dal disciplinare tecnico della ZTL Centrale aggiornato a maggio 2024. Per chi non abita nella ZTL e non rientra in categorie particolari il prezzo dipende dall’alimentazione:

benzina e diesel: pass giornaliero da 5 euro;

ibride e auto a GPL o metano: 2,50 euro al giorno, 10 euro al mese, 25 euro a semestre, 50 euro all’anno;

elettriche: accesso gratuito, previa iscrizione nella “lista bianca” del Comune.

Ai prezzi si aggiungono diritti fissi e di istruttoria. Per residenti, lavoratori e altre categorie, come chi lavora o accompagna i figli a scuola nella ZTL, il disciplinare prevede anche abbonamenti mensili, semestrali e annuali, con tariffe che arrivano a 100 euro l’anno.

Quali auto non possono entrare nella ZTL?

Il pass non si può comprare per i veicoli considerati inquinanti: le auto a benzina Euro 0, 1 e 2 e le diesel fino all’Euro 3. Possono invece accedere, pagando, le auto a benzina dall’Euro 3 in su e le diesel dall’Euro 4 in su. Per ibride, GPL e metano la classe Euro non conta.

Chi può entrare senza pagare?

Il disciplinare esenta da ogni formalità bici, ciclomotori, moto e quadricicli, i mezzi di soccorso, i veicoli di polizia e di servizio con targa istituzionale e i bus Amat.

Possono entrare gratis, ma solo dopo l’iscrizione nella lista bianca, tra gli altri:

taxi e Ncc fino a nove posti;

auto del car sharing;

veicoli al servizio di persone con disabilità, con contrassegno;

auto elettriche.

Chi ha un abbonamento annuale ai bus Amat ha diritto a venti accessi giornalieri gratuiti con la propria auto, qualunque sia la classe Euro.

Come si compra e si attiva il pass giornaliero?

Il pass giornaliero si acquista in formato digitale sul portale “ZTL Centrale Palermo” del Comune o con l’app PalerMobilità, che dal 2021 ha sostituito la vecchia app ZTL. In formato cartaceo si trova nella rete di vendita Amat.

Abbonamenti mensili, semestrali e annuali si richiedono agli uffici di Amat o sul portale. L’elenco delle sedi e delle agenzie abilitate è pubblicato dal Comune: c’è lo sportello Amat di via Borrelli 16, in piazza Croci, oltre alle delegazioni Aci di Palermo e della provincia. Per accedere ai servizi online del portale servono Spid o carta d’identità elettronica.

Si può pagare il pass dopo essere entrati?

Sì, entro limiti precisi. Il disciplinare consente di convalidare il pass giornaliero anche a posteriori:

dal lunedì al giovedì entro le 24 del giorno in cui si è entrati;

dal venerdì alla domenica entro le 6 del mattino successivo al transito notturno.

I pass del venerdì e del sabato valgono fino alle 6 del giorno dopo. Per la ZTL notturna della domenica, cioè dalla sera del sabato fino alle 6 della domenica, il pass va attivato dopo le 6 del sabato. Se si attraversano più varchi entro 15 minuti, il sistema conta un solo ingresso.

Cosa succede se si entra senza pass?

I varchi elettronici registrano la targa e il verbale arriva a casa del proprietario dell’auto. L’ingresso non autorizzato in una ZTL è sanzionato dall’articolo 7 del Codice della strada. Prima di entrare conviene controllare gli avvisi del portale, perché le ordinanze possono modificare temporaneamente orari e strade, come è accaduto per via Roma nel 2025.

Domande frequenti

La ZTL di Palermo è attiva la domenica?

Sì, ma solo di notte. Tutto l’anno la domenica la ZTL è attiva da mezzanotte alle 6 del mattino, come coda della ZTL notturna del sabato. Durante il giorno, la domenica, si può entrare liberamente nel centro storico senza pass. Lo stesso vale per i giorni feriali dopo le 20, dal lunedì al giovedì.

Con l’auto elettrica serve il pass?

Non serve pagare, ma serve registrarsi. Le auto a trazione esclusivamente elettrica entrano gratis nella ZTL di Palermo dopo l’iscrizione della targa nella lista bianca del Comune. L’iscrizione è gratuita, salvo bolli e diritti fissi, e dà diritto anche alla sosta libera nelle zone disco interne alla ZTL.

Le moto pagano la ZTL?

No. Il disciplinare tecnico della ZTL Centrale esenta da ogni formalità motocicli, ciclomotori, biciclette e quadricicli. Possono quindi circolare nel centro storico di Palermo senza pass e senza iscrizione in lista bianca, in qualsiasi orario. Restano valide le regole su aree pedonali e corsie riservate, che sono disciplinate a parte.

Dove si trovano i varchi della ZTL?

I varchi elettronici si trovano agli accessi della ZTL 1, il centro storico, e della ZTL 2. La loro posizione e il perimetro esatto sono indicati nella mappa pubblicata sul portale ZTL del Comune di Palermo. Le strade di perimetro restano esterne alla zona a traffico limitato e si possono percorrere senza pass.