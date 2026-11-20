È stato d’agitazione per il comparto della sanità privata accreditata e del settore sociosanitario. Un ampio fronte di associazioni di categoria ha sottoscritto un documento congiunto per lanciare l’allarme sugli effetti della legge n. 118 del 2022 – la riforma della concorrenza varata durante il Governo Draghi – e chiedere con urgenza al Governo e al Parlamento l’approvazione degli emendamenti correttivi presentati dalla maggioranza.

Una mobilitazione nazionale che coinvolge da vicino anche l’Isola, con una massiccia partecipazione delle sigle territoriali e regionali. A firmare l’appello per la Sicilia ci sono infatti AIOP Sicilia, ACOP Sicilia, CIMEST Sicilia, CONF SALUTE Healthcare Sicilia, AGCI Sicilia, il Comparto regionale sociosanitario di Confindustria Sicilia, Confindustria sezione sanità Catania, Confederazione Cifa Trapani e SAMOT ETS.

I numeri della rete e i rischi per il sistema

Complessivamente, il fronte delle organizzazioni promotrici rappresenta una rete imponente: almeno 17.000 strutture tra ospedali, cliniche, poliambulatori, RSA, centri diurni e laboratori, per un totale di 150.000 posti letto e oltre 150 milioni di prestazioni erogate ogni anno.

Secondo le associazioni, l’introduzione di un sistema generalizzato di gare e competizione periodica tra gli erogatori privati accreditati rischia di destabilizzare l’intero sistema. Nel documento si sottolinea come la direttiva europea Bolkestein escluda espressamente i servizi sanitari dalle ordinarie dinamiche di mercato, rendendo quella italiana una scelta legislativa nazionale poi inserita nel percorso del PNRR.

L’allarme: “A rischio Pmi, Terzo settore e posti di lavoro”

Il timore principale riguarda la sopravvivenza delle micro, piccole e medie imprese (che costituiscono oltre il 99% del tessuto imprenditoriale italiano) e degli enti del Terzo settore, tra cooperative sociali ed enti religiosi, che gestiscono il 57% dei presidi sociosanitari residenziali.

I criteri originari della riforma, basati su volumi produttivi e capacità economico-finanziaria, favorirebbero secondo i firmatari “grandi aggregazioni societarie sovranazionali, holding d’investimento e fondi di private equity”. Una dinamica che porterebbe a:

Desertificazione sanitaria nelle aree interne, montane e meno remunerative.

Interruzione dei percorsi terapeutici e fine della continuità assistenziale per i pazienti più fragili.

Ripercussioni sui lavoratori, con possibili accorpamenti di strutture e trasferimenti del personale lontano dalle attuali sedi.

L’appello per il correttivo e ai sindacati

Da qui il pieno sostegno all’emendamento della maggioranza al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. La modifica punta a sostituire i parametri puramente dimensionali con criteri legati alla qualità effettiva delle prestazioni, alla sicurezza dei pazienti, agli esiti clinici e al radicamento territoriale, limitando le gare ai nuovi fabbisogni o ai casi di gravi inadempienze.

“Non un privilegio per pochi, ma una garanzia per i cittadini, per i lavoratori e per il pluralismo del sistema sanitario” scrivono le associazioni, che rivolgono infine un appello anche alle organizzazioni sindacali affinché si uniscano alla mobilitazione per difendere l’occupazione e la rete di assistenza territoriale.