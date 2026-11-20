

La resilienza delle imprese passa sempre più dalla capacità di controllare la propria supply chain, ovvero la catena di approvvigionamento: quell’insieme di processi, organizzazioni, risorse e flussi informativi che accompagna un prodotto o un servizio dal fornitore iniziale fino al consumatore finale. Ed è proprio lungo questa rete che oggi si annidano alcune delle principali minacce alla continuità del business.

Lo studio di Cribis

È quanto emerge dal Supply Chain Outlook 2026 di Cribis, che fotografa uno scenario caratterizzato da instabilità geopolitica, rincari energetici, nuove normative, rischi cyber e crescente attenzione alla sostenibilità. Un contesto in cui le vulnerabilità dei fornitori possono rapidamente trasformarsi in problemi per l’intera filiera.

Sicilia maglia nera: soltanto il 27,8% paga alla scadenza

Per la Sicilia, tuttavia, il dato più significativo riguarda i comportamenti di pagamento delle imprese. Secondo l’analisi relativa al terzo trimestre del 2026, nell’Isola appena il 27,8% delle aziende paga i propri fornitori alla scadenza, una delle percentuali più basse del Paese e inferiore persino alla media del Mezzogiorno e delle Isole, attestata al 32,1%.

Un indicatore che assume particolare rilevanza in un’economia composta prevalentemente da piccole e medie imprese, spesso fortemente interconnesse tra loro. Ritardi nei pagamenti, infatti, possono generare effetti a catena, influenzando la capacità delle aziende di acquistare materie prime, rispettare le consegne e sostenere la propria operatività.

Segnali di deterioramento anche a livello nazionale

A livello nazionale il quadro mostra segnali di deterioramento: soltanto il 42,3% delle imprese italiane paga puntualmente, in calo rispetto agli anni precedenti, mentre il 4,3% registra ritardi superiori ai 90 giorni, considerati particolarmente critici. Un fenomeno che, secondo gli analisti, riflette le crescenti tensioni economiche e commerciali che stanno incidendo sulla stabilità finanziaria delle imprese.

Ma il rischio supply chain non si limita agli aspetti economici. Il rapporto evidenzia come le aziende debbano oggi monitorare simultaneamente fattori finanziari, compliance normativa, sicurezza informatica ed elementi ESG.

La conformità normativa e la cyber

Sul fronte della compliance, l’analisi condotta da Cribis su oltre 50 mila fornitori rivela che il 26,8% presenta un rischio elevato, mentre nel 9,74% dei casi emergono anomalie legate alle persone collegate alle società e nel 5,69% criticità riguardanti la titolarità effettiva delle imprese. La compliance è l’insieme di regole, procedure e controlli che un’azienda deve adottare per garantire il pieno rispetto di leggi, regolamenti, standard di settore e codici di condotta interni.

Non meno preoccupante il versante cyber. Secondo il rapporto Clusit 2026, il 90% degli attacchi informatici ha finalità criminali e l’Italia concentra circa il 10% degli attacchi mondiali, con una frequenza che, secondo Tinexta cyber threat landscape 2026, raggiunge un episodio ogni cinque minuti. Il danno economico medio stimato per ogni attacco sfiora i 95 mila euro.

Per le imprese siciliane, dunque, la sfida non consiste più soltanto nel trovare fornitori affidabili e competitivi. Diventa essenziale conoscere in profondità l’intera filiera, monitorare costantemente i partner commerciali e individuare preventivamente i segnali di rischio.

In un mercato sempre più interconnesso, la solidità della singola azienda dipende infatti dalla solidità dell’intera catena di fornitura. E il dato sulla puntualità dei pagamenti in Sicilia dimostra che la tenuta delle filiere rappresenta oggi una delle questioni più urgenti per la competitività del sistema economico regionale.