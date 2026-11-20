

La Polizia di Stato cerca mille giovani laureati per diventare vice ispettori. Sono quattro concorsi distinti per informatica, economia, lingue e comunicazione, aperti a chi non ha ancora compiuto 28 anni. Le domande si presentano online da domani, mercoledì 18 novembre, fino alle 23.59 del 17 dicembre 2026. Per la prima volta, i posti sono divisi su base provinciale e i candidati possono indicare già nella domanda le province che preferiscono.

Quanti posti ci sono per ogni concorso

I mille posti, secondo l’ANSA, sono divisi così:

300 per informatica e competenze digitali;

270 per economia e discipline aziendali;

230 per lingue straniere e ambito umanistico;

200 per comunicazione istituzionale e media digitali.

Requisiti: età e lauree richieste

Servono la cittadinanza italiana, un’età inferiore ai 28 anni, salvo le deroghe previste dai bandi, e una laurea triennale o magistrale coerente con il profilo. Secondo Ti Consiglio, le classi di laurea ammesse sono:

informatica: L-8, L-31 e le magistrali LM-18, LM-25, LM-26, LM-27, LM-29, LM-31, LM-32, LM-66, LM-91;

economia: L-16, L-18, L-33, L-41 e le magistrali LM-16, LM-56, LM-63, LM-77, LM-82, LM-83;

lingue: L-11, L-12, L-36 e le magistrali LM-36, LM-37, LM-38, LM-39, LM-52, LM-94;

comunicazione: L-20 e le magistrali LM-19, LM-59, LM-92.

Chi non è ancora laureato può partecipare se ottiene il titolo entro la data della prima prova e lo indica nella domanda.

Come fare domanda

La domanda si presenta solo online, sul portale concorsionline.poliziadistato.it, accedendo con SPID o CIE. Serve anche un indirizzo di PEC intestato al candidato, che viene usato per le comunicazioni. Dopo la scadenza il sistema non accetta più dati.

Nella domanda va indicato anche l’ordine di preferenza delle province disponibili. La provincia viene assegnata prima dell’inizio del corso di formazione. Secondo La Legge per tutti, però, l’assegnazione nelle province indicate non è garantita.

Le prove

La selezione prevede una possibile prova preselettiva, la verifica dell’efficienza fisica con una prova di corsa, gli accertamenti psicofisici e attitudinali, la valutazione dei titoli e una prova orale.

La preselettiva si fa solo se le domande superano di 50 volte i posti a concorso e non sono meno di 3.000. Sono 100 domande a risposta multipla: 40 di diritto costituzionale, 40 di diritto penale e 20 di procedura penale. Passano alle fasi successive i primi classificati fino a dieci volte i posti disponibili, più i pari merito. Il punteggio non conta per la graduatoria finale. Il calendario delle prove è atteso per il 22 dicembre 2026 sul sito della Polizia di Stato.

Il corso e i posti riservati

I vincitori frequentano un corso di formazione retribuito della durata di un anno. Una parte dei posti è riservata a chi già lavora nella Polizia di Stato, ai familiari del personale delle forze di polizia o delle forze armate morto in servizio e ad altre categorie indicate nei bandi. Le riserve vanno dichiarate nella domanda, altrimenti non vengono riconosciute