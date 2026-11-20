Dal Palazzo di Citta’ di Campobello di Licata. “”Complimenti ragazzi!

È stata davvero una giornata indimenticabile, e sono stato felice di viverla insieme a voi, alle famiglie e a tutta la squadra del Palma Sport.

Questo è il vero sport, non solo giocare a pallone, ma crescere insieme, condividere valori, imparare la disciplina, il rispetto, l’amicizia e la socializzazione.

Complimenti a Enrico (Lo Coco, ndr), a tutta la dirigenza, ai genitori e soprattutto a voi ragazzi, che siete il futuro di Campobello.

Come Amministrazione e come Assessore allo Sport continueremo sempre a stare al vostro fianco, a sostenere queste iniziative e a investire sui nostri giovani.

Perché quando lo sport è fatto così, Campobello vince sempre.

Grazie a tutti!””.

Giovanni Blanda