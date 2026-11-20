

Riflettori puntati sull’emergenza abitativa e sull’uso strategico delle risorse comunitarie per garantire alloggi a prezzi accessibili. Domani, mercoledì 18 novembre, dalle 9 alle 13, l’Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana ospiterà il convegno internazionale “Making EU funds work for affordable housing: lessons from Regions and Cities”, inserito nel calendario ufficiale della EuRegionsWeek.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento Programmazione della Presidenza con il supporto del dipartimento Affari extraregionali, nasce dalla collaborazione con le Regioni Abruzzo e Campania, insieme a Housing Europe (Federazione europea dell’edilizia pubblica, cooperativa e sociale) e Aedes (Federazione olandese delle associazioni per l’edilizia sociale).

Il confronto tra Bruxelles e i territori

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, in rappresentanza del presidente della Regione Renato Schifani, sarà l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò. Al tavolo parteciperanno anche i rappresentanti delle direzioni generali Ener (task force sull’housing) e Regio della Commissione europea, chiamati a illustrare le priorità strategiche del piano casa dell’Unione e gli strumenti finanziari a disposizione degli Stati membri.

Il dibattito punterà a mettere a confronto le diverse soluzioni sperimentate nei Paesi dell’Ue, con l’obiettivo di individuare buone pratiche replicabili e raccomandazioni operative. Al centro dell’analisi ci sarà il ruolo chiave delle amministrazioni regionali nel valorizzare i fondi europei per l’edilizia sociale e nel sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione, colpite da una crisi dell’accesso alla casa ormai diventata strutturale in tutta Europa.

La dote finanziaria della Sicilia sale a 258 milioni

Sul fronte interno, Palazzo d’Orléans arriva all’appuntamento europeo forte di una dotazione finanziaria notevolmente potenziata. Nel quadro della revisione di medio termine del Pr Fesr 2021-2027, la Regione Siciliana ha infatti introdotto una specifica priorità dedicata all’Housing.

Lo stanziamento iniziale, fissato a 66 milioni di euro, è stato quadruplicato grazie a una mirata riprogrammazione delle risorse, raggiungendo l’attuale soglia di 258 milioni di euro da destinare agli interventi sul territorio isolano.

Il secondo appuntamento siciliano alla EuRegionsWeek 2026

L’evento dedicato alle politiche abitative rappresenta la seconda tappa istituzionale della Regione Siciliana nell’edizione 2026 della Settimana europea delle regioni e delle città. L’incontro segue infatti il convegno “Delivering Step” dello scorso ottobre, incentrato sulla piattaforma comunitaria che finanzia gli investimenti in tecnologie strategiche, confermando il protagonismo dell’Isola nel principale forum europeo dedicato allo sviluppo dei territori