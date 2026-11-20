

​Canicattì, 20 novembre 2026 – Il Comune di Canicattì aderisce oggi a “Go Blue”, l’iniziativa promossa da ANCI e UNICEF Italia in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

​Questa sera la facciata dello storico Teatro Sociale si è illuminata di blu, unendosi agli oltre 280 Comuni italiani che hanno scelto di accendere un edificio simbolo del proprio territorio per richiamare l’attenzione pubblica sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti.

​«Illuminare di blu il Teatro Sociale è un gesto semplice ma dal forte valore civile, con cui Canicattì si unisce a centinaia di altre città italiane nel segno della tutela dei più giovani», dichiara il Sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. «In una giornata così significativa vogliamo ribadire l’attenzione delle istituzioni verso le nuove generazioni, riaffermando l’importanza di una comunità unita e consapevole intorno ai principi fondamentali di protezione, crescita e rispetto dei diritti dell’infanzia».

​Ad esprimersi sull’iniziativa anche l’Assessore alla Solidarietà Sociale, Franco Giordano: «Aderire alla campagna Go Blue significa riaffermare con convinzione il valore universale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Illuminare di blu un luogo simbolico della nostra città vuole essere un richiamo visibile all’importanza di tutelare, ascoltare e sostenere le nuove generazioni, promuovendo nella nostra comunità una sempre maggiore consapevolezza e cultura dei diritti dell’infanzia».

​Con la partecipazione a “Go Blue”, il Comune di Canicattì si affianca alle iniziative nazionali promosse da ANCI e UNICEF per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto e la promozione dei diritti dei più giovani.