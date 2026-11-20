Venerdì ( 20 Novembre), ore 18, al Palazzo Bella (Via Umberto), si terra un convegno sulla sua figura. Relatori e Interventi: Dott. Michele Termini, Prof. Enzo Di Natalì, Avv. Giovanni Tesè, Avv. Marco Zambuto, Prof. Avv. Lillo Fiorello, On. Calogero Mannino.

Cento anni fa, infatti, nasceva Luigi Giglia (nato a Campobello di Licata il 12 novembre 1926 e prematuramente scomparso a Roma il 21 dicembre 1983, nel pieno della sua maturità politica dopo ben otto legislature parlamentari e l’esperienza da sindaco dal 1963 al 1967), figura simbolica di una stagione in cui la provincia di Agrigento non era periferia rassegnata, ma laboratorio di idee e fucina di quadri dirigenti capaci di incidere a livello regionale e nazionale.

Giovanni Blanda