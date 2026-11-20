Giudizio immediato per un 25enne di Canicattì finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, arrestato lo scorso luglio, avrebbe minacciato e vessato i genitori chiedendo loro ripetutamente denaro per acquistare stupefacente. In una occasione, secondo quanto ricostruito, si sarebbe anche armato di un piccone e avrebbe minacciato il padre. Il 25enne, difeso dall’avvocato Davide Casà, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il procedimento, in corso davanti il giudice Manfredi Coffari, è stato aggiornato per un difetto di notifica
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