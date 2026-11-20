Ci sono tre indagati per la morte di Stellario Lo Presti, 54 anni, deceduto all’improvviso nel quartiere Giostra di Messina durante una lite tra due famiglie. La Procura ipotizza i reati di omicidio preterintenzionale e rissa. Il pubblico ministero ha conferito l’incarico al medico legale Alessio Asmundo che ieri pomeriggio ha eseguito l’autopsia nella camera mortuaria. L’esame autoptico rappresenta un primo passo per capire le cause della morte del 54enne. Il consulente della Procura dovrà chiarire se c’è una correlazione tra la rissa che ha coinvolto numerose persone, oltre una decina, oppure se il decesso è avvenuto per cause naturali.
Morto a 54 anni durante lite tra due famiglie: 3 indagati
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
“Estorsione da 700 mila euro ad anziano di Canicattì”, due condanne
La quarta sezione penale della Corte di appello di Palermo, presieduta dal giudice Vittorio Anania, ha condannato a 4 anni e 8 mesi di...
Minaccia i genitori per i soldi della droga, 25enne di Canicattì a processo
Giudizio immediato per un 25enne di Canicattì finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il giovane, arrestato lo scorso luglio, avrebbe minacciato...
La Comunita ‘ di Campobello di Licata ricorda i 100 anni della nascita dell’on....
Venerdì ( 20 Novembre), ore 18, al Palazzo Bella (Via Umberto), si terra un convegno sulla sua figura. Relatori e Interventi: Dott....
Torna a parlare don Marco Damanti sull’emergenza idrica
Torna a parlare don Marco Damanti sull'emergenza idrica. Dice: ""La colpa è dei Sindaci come primi Cittadini e come Ati idrico (doppia colpa). La gestione...
Dal Palazzo di Citta’ di Campobello di Licata. “”Complimenti ragazzi!“
Dal Palazzo di Citta' di Campobello di Licata. ""Complimenti ragazzi! È stata davvero una giornata indimenticabile, e sono stato felice di viverla insieme a...
Imprenditrice versa 15 mila euro per un prefabbricato ma la casa non arriva
Ha versato quasi 15 mila euro in due tranche per l’acquisto di un prefabbricato che aveva adocchiato su un noto sito online ma della...
Ristrutturati e messi in sicurezza i locali degli operatori 118 a Casteltermini
Con tanto piacere comunichiamo che, dopo una lunga attesa e sollecitazioni da questa O.S., finalmente, sono iniziati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa...