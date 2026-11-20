

La Polizia di Stato ha arrestato un 21enne, il quale si è sottratto al controllo degli agenti delle Volanti dando vita ad una pericolosa fuga in città. Il giovane, senza casco, così come l’amico che era a bordo del motociclo da lui guidato, è stato notato, in piena notte, nei pressi di piazza Michelangelo mentre viaggiava a velocità sostenuta. Alla vista dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania il 21enne non solo non si è fermato all’alt intimato nei suoi confronti, ma ha anche ingranato la marcia per sfuggire ai controlli.

Durante la fuga, ha rischiato di impattare contro un’utilitaria in transito e ha costretto alcuni automobilisti a sterzare improvvisamente per evitare lo scontro frontale. I poliziotti lo hanno inseguito, attuando tutte le necessarie manovre in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi alle auto in transito. Vista la velocità particolarmente sostenuta, il conducente è riuscito a far perdere momentaneamente le proprie tracce. Nel frattempo, però, i poliziotti hanno effettuato una serie di accertamenti sulla targa del mezzo, riuscendo a risalire alla proprietaria che è stata raggiunta nella sua abitazione. Sorpresa dalla presenza della Polizia, la donna ha riferito che lo scooter era in uso al figlio e che si trovava parcheggiato nel garage di casa, poco distante dall’abitazione, in quanto sottoposto a fermo amministrativo.

In realtà, il box è stato trovato vuoto e, dopo una breve perlustrazione del locale, è stato avvertito chiaramente il rumore del motore di uno scooter. Si trattava proprio del figlio della proprietaria che stava facendo rientro a casa, passando proprio dal garage per parcheggiare il mezzo a due ruote. Una volta fermato, il giovane, che è stato riconosciuto dai poliziotti, è stato arrestato per fuga pericolosa, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Il 21enne è stato anche sanzionato amministrativamente per le violazioni al Codice della Strada e, come disposto dal PM di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, gli ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.