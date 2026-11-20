Con tanto piacere comunichiamo che, dopo una lunga attesa e sollecitazioni da questa O.S., finalmente, sono iniziati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza dei locali ASP di Casteltermini adibiti agli operatori del 118.

Non è stato facile, ma alla fine ci siamo riusciti ad ottenere quanto giustamente richiesto, anche e soprattutto grazie all’impegno e la perseveranza del Segretario UGL Salute di Agrigento Giuseppe Nazareno Dolore, a dichiararlo e il Segretario dell’UTL (Unione Territoriale Agrigento) Roberto Lauria. E’ doveroso precisare che, dopo l’incontro avvenuto il 06.11.2026 presso L’ufficio Tecnico di Agrigento con il responsabile Ing. Alessandro Dinolfo , i lavori de quo sono partiti dopo pochi giorni, e per questo ne siamo particolarmente soddisfatti e grati. Inoltre dopo essere stati ricevuti il 16/11/2026 dalla Dott.ssa Paola Toscano Responsabile del Distretto Sanitario di base di Casteltermini, abbiamo espresso soddisfazione per l’inizio dei lavori, e l’esigenza di ricreare o mettere a disposizione una stanza per l’Infermiere, in quanto tale figura dovrà essere inserita nella medesima postazione.

A breve i locali adibiti agli autisti-soccorritori del 118 di Casteltermini, saranno dotati del giusto decoro e della messa in sicurezza cosi come previsto dalle normative vigenti, aspettiamo fiduciosi che venga accolta la richiesta fatta dalla Centrale Operativa di Caltanissetta relativa alla stanza per l’infermiere, di cui noi siamo stati promotori, anche questa di estrema importanza. Inoltre, i vertici della direzione del Distretto, ci hanno dato disponibilità per organizzare un ulteriore incontro per discutere delle problematiche inerenti alla presenza dell’infermiere presso la struttura in questione, presenza di vitale importanza per la comunità di Casteltermini e del comprensorio. Questa Organizzazione Sindacale esprime soddisfazione per il risultato ottenuto, rimanendo a disposizione con i vari uffici Asp e con la direzione del Distretto per qualsiasi iniziativa volta al miglioramento del servizio reso alla cittadinanza, mettendo i lavoratori nelle condizioni migliori per la prestazione del proprio servizio.