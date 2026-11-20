Torna a parlare don Marco Damanti sull’emergenza idrica. Dice:

“”La colpa è dei Sindaci come primi Cittadini e come Ati idrico (doppia colpa).

La gestione AICA non viene messa in discussione? Come mai? Mi puzza.

Beato Livatino questa è la tua terra e provincia, mancano figure Istituzionali come te. Mentre tu coniugavi giustizia e dignità umana. Abbiamo bisogni di gente nelle Istituzioni come te. Intercedo dal cielo per questo cambiamento””.

Giovanni Blanda