

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato un 59enne del posto, sorpreso alla guida di un’autobotte che trasportava 5.000 litri d’acqua senza la prescritta documentazione. L’uomo, inoltre, conduceva il mezzo nonostante la patente gli fosse stata revocata e il veicolo risultasse privo di copertura assicurativa.

Il controllo è avvenuto in contrada Giuliana, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno fermato l’autobotte per effettuare alcuni accertamenti. Dalle verifiche è emerso che il conducente era sprovvisto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delle autorizzazioni previste per l’accumulo e il trasporto dell’acqua, nonché della documentazione attestante la provenienza, la salubrità e la tracciabilità del prodotto. Per le irregolarità riscontrate in materia di trasporto dell’acqua, all’uomo è stata applicata una sanzione amministrativa di 2.500 euro, accompagnata dalla diffida alla cessazione dell’attività illecita.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che il 59enne era alla guida del mezzo nonostante la patente fosse stata precedentemente revocata e che l’autobotte circolava senza la prescritta assicurazione. Per tali violazioni al Codice della Strada sono state contestate sanzioni amministrative pari a 5.966 euro, con l’applicazione del fermo amministrativo e del sequestro del veicolo ai fini della confisca. L’intervento si è concluso con sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.466 euro, confermando l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale e sulla tutela della salute pubblica.