Assessore Giuseppe Montaperto: “”Piazza della Vittoria torna splendere””

“”Restituiamo decoro e rispetto a un luogo caro a tutti noi.

Insieme al collega assessore Salvatore Siragusa , ci siamo rimboccati le maniche in prima persona per occuparci della pulizia, della potatura delle siepi e della sistemazione degli alberi in Piazza della Vittoria, attorno alla statua di San Pio””.

Prosegue: “”Un gesto concreto e doveroso per uno spazio che rappresenta molto più di un semplice angolo del nostro paese, è un luogo di preghiera, raccoglimento e profonda devozione””.

“”Prendersi cura di questo spazio significa onorare la nostra fede e il forte legame spirituale che unisce la comunità di Campobello di Licata a Padre Pio – conclude -.

La cura del bene comune parte dall’esempio e dall’amore per il proprio territorio.

Continuiamo a lavorare, con umiltà e dedizione, per una città più pulita e dignitosa””.

Giovanni Blanda