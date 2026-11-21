Assessore Giuseppe Montaperto: “”Piazza della Vittoria torna splendere””
“”Restituiamo decoro e rispetto a un luogo caro a tutti noi.
Insieme al collega assessore Salvatore Siragusa , ci siamo rimboccati le maniche in prima persona per occuparci della pulizia, della potatura delle siepi e della sistemazione degli alberi in Piazza della Vittoria, attorno alla statua di San Pio””.
Prosegue: “”Un gesto concreto e doveroso per uno spazio che rappresenta molto più di un semplice angolo del nostro paese, è un luogo di preghiera, raccoglimento e profonda devozione””.
“”Prendersi cura di questo spazio significa onorare la nostra fede e il forte legame spirituale che unisce la comunità di Campobello di Licata a Padre Pio – conclude -.
La cura del bene comune parte dall’esempio e dall’amore per il proprio territorio.
Continuiamo a lavorare, con umiltà e dedizione, per una città più pulita e dignitosa””.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Assessore Giuseppe Montaperto: “”Piazza della Vittoria torna splendere”
Assessore Giuseppe Montaperto: “”Piazza della Vittoria torna splendere””