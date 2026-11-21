L’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza e divertimento. Un’occasione per stare insieme, condividere momenti spensierati e vivere l’oratorio in modo diverso. Si terra’ Venerdì 27 novembre, alle Ore 19, pressi l’ “”Oratorio San Giovanni Paolo II””.
Per organizzare al meglio la serata e riservare il posto a tutti i partecipanti, è necessario iscriversi entro il 25 novembre.
Per iscrizioni e informazioni contattare Michela al 327 5620999.
La Chiesa: “”Non aspettare l’ultimo momento: iscriviti e preparati a una notte… da museo””.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, L’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi
L’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza e divertimento. Un’occasione per stare insieme, condividere momenti spensierati e vivere l’oratorio in modo diverso. Si terra’ Venerdì 27 novembre, alle Ore 19, pressi l’ “”Oratorio San Giovanni Paolo II””.