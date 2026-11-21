L’Oratorio “”San Giovanni Paolo II”” organizza una serata speciale dedicata ai ragazzi/e dai 10 anni in su, tra cinema, pizza e divertimento. Un’occasione per stare insieme, condividere momenti spensierati e vivere l’oratorio in modo diverso. Si terra’ Venerdì 27 novembre, alle Ore 19, pressi l’ “”Oratorio San Giovanni Paolo II””.

Per organizzare al meglio la serata e riservare il posto a tutti i partecipanti, è necessario iscriversi entro il 25 novembre.

Per iscrizioni e informazioni contattare Michela al 327 5620999.

La Chiesa: “”Non aspettare l’ultimo momento: iscriviti e preparati a una notte… da museo””.

Giovanni Blanda