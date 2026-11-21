Riecco l’appuntamento, a Campobello di Licata, della raccolta di indumenti usati, in programma
, Sabato 21 novembre, dalle ore 8,30 alle ore, 11,30, presso la zona “”Divina commedia””.
Il Comune ci tiene a raccomandare a tutti di rispettare 2 regole fondamentali:
non abbandonare i sacchi in anticipo, conferire i sacchi solo al momento dell’arrivo del furgone;
usare solo sacchi trasparenti.
Per motivi di controllo e sicurezza, i sacchi neri o non trasparenti non verranno ritirati.
Ia Pubblica Amministrazione vuole ringraziare tutti per la collaborazione e per il rispetto del paese.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, raccolta di indumenti usati
Riecco l’appuntamento, a Campobello di Licata, della raccolta di indumenti usati, in programma