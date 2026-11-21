Un volantino anonimo stampato su un foglio A4 diffuso in diverse zone del centro di Canicattì, poi circolato anche su WhatsApp e sui social, ha suscitato non poco scalpore tra i cittadini.

Il testo, firmato da un presunto «padre di due figli», denuncia una città «venduta alla criminalità» e elenca nomi e cognomi di persone indicate come spacciatori, ladri, usurai e consumatori di droga. Il messaggio si chiude con un appello ai genitori e con l’invito a «andare via» rivolto a chi avrebbe «distrutto un paese».

Il volantino è già stato acquisito dalle forze dell’ordine, che stanno effettuando le necessarie verifiche per accertare se si tratti di un atto diffamatorio o di elementi utili alle indagini.