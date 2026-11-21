

Agli studenti la testimonianza del docente di sociologia dell’ Università di Messina che è stato giovane direttore di Tele Gela negli anni della guerra di mafia: “La legalità è una scelta quotidiana. Il coraggio non significa non avere paura, ma continuare a fare la cosa giusta nonostante la paura”

GELA – Dalla Gela insanguinata dalla guerra di mafia dei primi anni Novanta alle sfide della cittadinanza digitale nell’era dell’intelligenza artificiale. È stato un viaggio tra memoria, legalità e responsabilità quello proposto questa mattina dal professore di sociologia dell’Università di Messina Francesco Pira agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Gela, nell’ambito della Settimana dell’Educazione Civica dedicata ai valori della verità, della giustizia, della legalità e del coraggio. Accolto dalla Dirigente Scolastica, professoressa Silvana Vinciguerra, e incalzato dalla domande della professoressa Sara Duchetta, davanti a una platea attenta e partecipe, Pira ha condiviso alcune delle esperienze che hanno segnato il proprio percorso professionale e umano. Un racconto che ha preso le mosse dal 1992, quando era direttore di Tele Gela e svolgeva la professione giornalistica in una città attraversata dalla violenta guerra di mafia della Stidda.

«In quegli anni fare informazione significava spesso lavorare in un clima di tensione e di rischio. Anch’io ho ricevuto minacce. Ma proprio quelle esperienze mi hanno insegnato che la libertà di informazione e la ricerca della verità sono valori che vanno difesi ogni giorno».

Particolarmente intenso il passaggio dedicato agli incontri con due figure simbolo della lotta alla mafia: Paolo Borsellino e Antonino Caponnetto. Pira ha ricordato l’intervista realizzata a Borsellino nei primi anni Novanta, quando il magistrato stava per lasciare la Procura di Marsala per tornare a Palermo.

«Di quell’incontro ricordo soprattutto la sua voce: pacata, ferma, capace di pronunciare piccole e grandi verità senza cercare effetti spettacolari. Borsellino conosceva perfettamente il pericolo che correva e continuava a svolgere il proprio dovere. È da lui che ho imparato una lezione fondamentale: il coraggio non coincide con l’assenza di paura. Il coraggio nasce quando riconosciamo la paura e scegliamo ugualmente ciò che riteniamo giusto».

Agli studenti è stato quindi proposto il pensiero di Borsellino sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta alla criminalità organizzata e sulla necessità di costruire un autentico movimento culturale e morale capace di contrastare l’indifferenza, i compromessi e ogni forma di complicità. Allo stesso tempo è stato ricordato Antonino Caponnetto, il magistrato che guidò il pool antimafia di Palermo, attraverso il suo appello ai giovani a diventare “partigiani della resistenza dei valori e degli ideali”, senza mai rinunciare alla libertà di pensiero e alla capacità di denunciare le ingiustizie. Il professor Pira ha ricordato la sua intervista al giudice quando lavorava nella redazione giornalistica della tv nazionale Video Music.

Nel corso dell’incontro Francesco Pira ha affrontato anche alcuni dei temi più attuali che interessano le nuove generazioni, collegando i valori della legalità alle sfide della società contemporanea. Dalla violenza psicologica al cyberbullismo, il sociologo ha invitato gli studenti a riconoscere i segnali delle relazioni tossiche, a contrastare ogni forma di umiliazione e prevaricazione e a non restare mai in silenzio di fronte ai soprusi, ricordando come le ferite provocate dalle parole possano essere altrettanto profonde di quelle fisiche.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle trasformazioni della comunicazione digitale e ai rischi connessi all’intelligenza artificiale. Pur evidenziandone le grandi opportunità nel campo della conoscenza, dell’innovazione e della formazione, Pira ha sottolineato la necessità di sviluppare spirito critico e consapevolezza per fronteggiare fenomeni come la disinformazione, i deepfake, la manipolazione delle immagini e delle informazioni e l’utilizzo improprio delle nuove tecnologie.

«La vera sfida non è fermare l’innovazione, ma educare a un uso responsabile degli strumenti digitali affinché restino al servizio delle persone e non diventino mezzi di controllo, esclusione o manipolazione», ha evidenziato.

La riflessione si è poi soffermata sull’evoluzione delle organizzazioni criminali e sulle nuove modalità attraverso cui esercitano la propria influenza. Superando gli stereotipi del passato, Pira ha spiegato come oggi le mafie sappiano muoversi nei circuiti economici, finanziari e digitali, utilizzando anche i social network per diffondere modelli culturali fondati sull’apparenza, sul potere e sulla sopraffazione.

«Le mafie cambiano linguaggio e strumenti, ma continuano a prosperare dove trovano silenzio, rassegnazione e indifferenza. Per questo la legalità passa anche dall’educazione digitale, dalla capacità di leggere criticamente i contenuti che circolano online e dal coraggio di non trasformare la violenza e l’intimidazione in spettacolo».

L’incontro si è concluso con un vivace confronto con gli studenti, che hanno posto numerose domande sul giornalismo, sul valore della memoria, sul contrasto alle mafie e sull’impatto delle tecnologie emergenti nella vita quotidiana.

«Raccontare queste esperienze ai giovani di una città che amo Gela e in cui ho trascorso anni bellisimi- ha concluso Pira – significa consegnare loro un pezzo di storia ma anche una responsabilità. La legalità non è una parola da celebrare nelle ricorrenze. È una scelta quotidiana che si manifesta nei piccoli gesti, nel rispetto degli altri, nella libertà di pensiero e nella capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie».

L’appuntamento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della Settimana dell’Educazione Civica promossa dall’Istituto Comprensivo “Quasimodo”, offrendo agli studenti l’opportunità di riflettere sul legame tra memoria, responsabilità individuale e cittadinanza attiva, nel segno dell’esempio di quanti hanno dedicato la propria vita alla difesa della verità, della giustizia e della libertà.