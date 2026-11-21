Intervento del Sindaco, Vito Terrana, nel centenario della nascita dell’ On. Luigi Giglia: “”come amministrazione comunale lo abbiamo voluto ricordare con la consapevolezza di omaggiare uno dei figli più illustri della terra di Campobello e di Sicilia.

Partecipato il convegno con interventi di alto profilo.

L’On. Pumilia ha ricordato la personalità di Luigi Giglia non soltanto dal punto di vista politico ma anche personale. Quale il testamento politico che l’On. Luigi Giglia ha lasciato?

Anteporre il noi all’io, la ricerca del bene comune, il valore sociale della politica come servizio, l’ascolto continuo dei territori'””.

Giovanni Blanda