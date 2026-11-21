Nei giorni di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, la Polizia di Stato di Agrigento ha svolto un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel Comune di Licata. L’attività si inserisce in un più ampio piano provinciale finalizzato a intensificare la vigilanza e a prevenire e contrastare la criminalità diffusa.

Il servizio, coordinato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Licata con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Polizia Stradale, ha mirato in particolare al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio delle attività commerciali, permettendo di conseguire significativi risultati operativi.

Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente 357 persone (alcune delle quali con pregiudizi penali) e 145 veicoli. Le verifiche su strada, eseguite attraverso 10 distinti posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 9 contravvenzioni al Codice della Strada.Inoltre, gli agenti hanno effettuato controlli in 5 esercizi pubblici somministrazione di alimenti e bevande.

Questa azione di monitoraggio ribadisce il costante impegno delle Forze di Polizia e delle istituzioni locali a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità sul territorio.