I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di origine catanese, residente ad Augusta (SR), per detenzione di un’ingente partita di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” dal peso complessivo di circa 15 kg. L’intervento è stato effettuato nei pressi di Contrada Costa Saracena (Castelluccio) ad Augusta (SR) in un’abitazione non di proprietà del soggetto tratto poi in arresto ma comunque nella sua disponibilità. I militari sono stati insospettiti dall’atteggiamento circospetto dell’uomo.

Si è deciso quindi di procedere con un’attività di perquisizione che ha permesso di rinvenire 13 panetti di sostanza di colore bianco che, a seguito di analisi speditive tramite narcotest, hanno confermato essere del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 15 chilogrammi. Alla luce di tale ritrovamento, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino alla condanna definitiva, i militari hanno proceduto al sequestro di iniziativa del narcotico nonché all’arresto, in flagranza di reato, dell’interessato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, aggravato dall’ingente quantitativo.

La droga, equivalente a 13-15.000 dosi, qualora messa in commercio al dettaglio nelle locali piazze di spaccio avrebbe fruttato proventi illeciti per oltre un 1 milione di euro. In esito all’attività di iniziativa svolta dalla Guardia di Finanza di Catania, il Tribunale aretuseo, su richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, ha convalidato il sequestro e l’arresto disponendo altresì di condurre il responsabile del reato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza.