

Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un giovane minorenne contro il “Daspo urbano” emesso dal Questore di Agrigento nell’agosto del 2025. Il provvedimento di sicurezza pubblica vieta al ragazzo per tre anni dall’emissione di accedere o stazionare nei pressi di un bar in piazza Progresso a Raffadali dalle 18 alle 6.

La vicenda da cui tutto scaturisce risale alla mezzanotte del 28 luglio 2025, durante i festeggiamenti per la sagra del paese. I carabinieri della locale stazione erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una violenta rissa, trovando un giovane con diverse tumefazioni al volto e tagli alle gambe, poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vittima era stata aggredita con calci, pugni e persino con un casco da moto da un gruppo di almeno cinque persone, tra cui quattro minorenni.

La difesa del ragazzo aveva impugnato il divieto sostenendo l’estraneità del giovane ai fatti: secondo la versione dei ricorrenti, il minore non solo avrebbe tentato inizialmente di dividere due litiganti, ma al momento della vera e propria aggressione – avvenuta a loro dire in un vicolo distante dalla piazza – si trovava dall’altro lato di piazza Progresso a mangiare un panino, come confermato da alcune testimonianze difensive. I legali avevano inoltre contestato la sproporzione della misura, fissata nel massimo edittale di tre anni nonostante il giovane fosse incensurato.

I giudici amministrativi, tuttavia, hanno ritenuto infondate le tesi difensive, ribadendo innanzitutto che il Daspo urbano è una misura di prevenzione e non una sanzione penale: per la sua applicazione non serve la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante basato sulla logica del “più probabile che non”. Dagli atti investigativi e dalla denuncia della vittima – che conosceva già il suo aggressore perché frequentavano lo stesso istituto scolastico – è emerso che, subito dopo il pestaggio iniziale in vicolo Castelluzzo, la vittima si era spostata verso la fontana di piazza Progresso, a soli 44 metri di distanza. Lì, nello stesso arco temporale, il minorenne destinatario del Daspo gli aveva sferrato un violento pugno all’occhio sinistro già ferito. Le stesse telecamere di videosorveglianza e una testimonianza depositata dalla difesa hanno confermato la presenza del ragazzo in piazza proprio in quei minuti.

Per il Tar, dunque, la contiguità spaziale e temporale dei due episodi e i legami di amicizia tra i componenti del gruppo rendono pienamente attendibile la ricostruzione della Questura. Anche la durata triennale del divieto è stata giudicata ragionevole e proporzionata alla “spiccata pericolosità” dimostrata dalle modalità dell’aggressione e dalle gravi lesioni riportate dalla vittima, considerato inoltre che la limitazione alla libertà di circolazione è circoscritta a un solo locale, alle sue immediate vicinanze e alle sole ore serali e notturne. Il Tribunale ha infine dichiarato improcedibile la richiesta di accesso agli atti, poiché i documenti erano stati nel frattempo consegnati dalla Questura durante l’iter giudiziario, compensando le spese di quest’ultima fase di giudizio