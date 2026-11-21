“In un’Isola sempre più fondata su pensionate e pensionati, il taglio delle rivalutazioni voluto dal governo Meloni non impoverisce unicamente anziane e anziani, ma tutti! Ecco perché la Sicilia sarà protagonista della protesta che la UilP con Carmelo Barbagallo ha indetto per lunedì 23 e ancora per il 2 e il 15 dicembre in piazza Capranica a Roma sotto le finestre del Parlamento”.

Aprendo l’Esecutivo della UilPensionati Sicilia, il segretario generale Claudio Barone ha spiegato ieri le ragioni della mobilitazione decisa dalla UilP nazionale “contro una misura che nega a milioni di persone in questo Paese, un milione soltanto in Sicilia, il diritto sacrosanto alla tutela del proprio potere d’acquisto”.

Ricordando uno studio diffuso in queste ore dalla UilP nazionale, Claudio Barone ha sottolineato: “A causa dell’inflazione, che oggi è al 3.4 per cento ma chissà quanto crescerà ancora, il taglio delle rivalutazioni peserà 164,43 euro l’anno su chi percepisce un lordo di 2.500 euro mensili. Nel triennio, una perdita di quasi 500 euro. Queste cifre, ovviamente, lievitano, e non di poco, per gli assegni di importo superiore”.

Il segretario regionale della UilP ha aggiunto: “Ai parlamentari chiediamo di evitare un altro torto ad anziane e anziani, come se non bastasse la beffa costituita dal fatto che già pagano le tasse più alte d’Europa. E che negli ultimi anni, a ogni manovra, continuano a essere trattati come il bancomat del Governo. Adesso, basta. Alla protesta, comunque, noi della Uil uniamo sempre la proposta. Rivendichiamo la rivalutazione piena, meno tasse locali, più detrazioni fiscali, l’aumento della quattordicesima e la no-tax area fino a 10mila euro. Sono provvedimenti dovuti a chi rappresenta il più importante ammortizzatore sociale per le famiglie, innanzitutto quelle di Sicilia dove cresce un disagio che trova spesso risposte non nelle istituzioni pubbliche ma nella generosità di nonne e nonni”.

Claudio Barone, infine, ha ribadito le critiche “a mance e mancette della Regione”. “Si spendono risorse ignorando, volutamente, che la popolazione invecchia e dunque i bisogni di servizi sociali e sanitari sono cambiati. Stando all’indice Istat di vecchiaia, gli over 65 sono oggi nella nostra Isola 192 ogni 100 giovani, mentre vent’anni fa lo stesso rapporto era di 107.6 a 100. Rivendichiamo, in considerazione di tutto ciò, più risorse per l’invecchiamento attivo e la non autosufficienza, oltre a un piano adeguato di assunzioni per rendere finalmente operative le strutture di Medicina territoriale. Nei Palazzi della politica, però, si parla solo e sempre di poltrone e candidati. Mai di problemi veri”.