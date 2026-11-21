

UCSI, Frati Minori di Sicilia e Ordine Francescano Secolare a Favara: “Francesco ci parla anche al tempo di social e intelligenza artificiale”

Un vero e proprio omaggio a San Francesco d’Assisi ed alle sue straordinarie capacità di Comunicazione con 800 anni di anticipo rispetto ai giorni nostri, quello che arriva da Favara (AG), dove la sezione di Agrigento dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, i Frati Minori di Sicilia e l’Ordine Francescano Secolare, davanti ad oltre 100 persone, nel Convento di Sant’Antonio da Padova, si sono confrontati sull’attualità del messaggio del Patrono d’Italia.

Le relazioni sono state a cura del professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina e consigliere nazionale dell’UCSI; e della dottoressa Miriam Di Rosa, ricercatrice, docente e social media manager.

I lavori sono stati aperti, e condotti, da Angelo Augusto, presidente della sezione di Agrigento dell’UCSI.

A portare i saluti il sindaco di Favara Antonio Palumbo, il Guardiano del Convento di Sant’Antonio da Padova di Favara, Fra Domenico Di Liberto, il Ministro dell’Ordine Francescano Secolare di Favara Davide Bennardo, e Vincenzo Caruso, consigliere regionale dell’UCSI.

Ad arricchire la serata sono state le componenti l’Ensemble The Angels APS, guidate da Raffaella Vinciguerra, che hanno interpretato, deliziando il pubblico, brani delle canzoni francescane.

Presenti all’assise gli iscritti alla sezione UCSI di Agrigento Lilia Alba, Antonio Francesco Morello e Giovanni Siracusa.

Il seminario è stato ripreso integralmente da Radio RF 101 di Favara e sarà trasmesso nei prossimi giorni.

Molto calorosa l’accoglienza agli ospiti dei Frati Minori di Favara e dell’Ordine Francescano Secolare, che hanno fatto sentire tutti a casa propria.

Per il professor Francesco Pira: “San Francesco continua a parlarci anche nell’epoca dei social network e dell’intelligenza artificiale perché la sua lezione riguarda temi che attraversano profondamente la contemporaneità. In una società che spesso privilegia l’apparenza rispetto all’essere, Francesco ci ricorda il valore dell’autenticità: non comunicava semplicemente un messaggio, ma incarnava ciò che diceva. Oggi viviamo immersi in un flusso continuo di informazioni, immagini e parole che rischia di impoverire il nostro tempo, la nostra attenzione e perfino le nostre relazioni. La scelta francescana della sobrietà ci suggerisce invece la necessità di recuperare l’essenziale. Allo stesso modo, in un mondo in cui tutti parlano e pochi ascoltano, la sua esperienza ci insegna – aggiunge Francesco Pira – che la qualità delle relazioni dipende innanzitutto dalla capacità di accogliere l’altro. C’è poi il tema del perdono, sempre più difficile in una cultura digitale che tende a rendere permanenti gli errori e i conflitti. Infine, di fronte alle sfide poste dall’intelligenza artificiale, San Francesco ci ricorda che le parole non devono essere soltanto efficaci, ma responsabili. La tecnologia può amplificare la nostra voce, ma resta una scelta umana decidere quali valori trasmettere. In questo senso Francesco non appartiene al passato: rappresenta una guida straordinariamente attuale per comprendere e migliorare la comunicazione del nostro tempo. Se oggi siamo capaci di raggiungere chiunque con un clic – conclude il docente universitario – ma facciamo sempre più fatica a entrare davvero in relazione con gli altri, la lezione francescana ci ricorda che non sarà mai la tecnologia a salvarci dalla solitudine. Saranno l’ascolto, la credibilità e la responsabilità delle nostre parole. È questa, forse, la più moderna e rivoluzionaria eredità di Francesco per il nostro tempo”.

“Il mio intervento ha analizzato San Francesco d’Assisi – sono le parole della dottoressa Miriam Di Rosa – come un “influencer” e innovatore della comunicazione ante litteram, capace di anticipare le strategie del marketing digitale e dei social media moderni.

In primo luogo con la sua comunicazione incarnata e performativa, in cui il corpo stesso del Santo diventa messaggio visivo attraverso gesti dirompenti come la spoliazione e l’invenzione immersiva del Presepe di Greccio.

Viene poi evidenziato il valore della realness e dell’autenticità radicale: Francesco rifiuta – aggiunge Di Rosa – i “filtri” della perfezione, condividendo pubblicamente le proprie debolezze e malattie e annullando il proprio ego per far risplendere il messaggio evangelico.

Sul piano delle dinamiche sociali, il Santo anticipa la viralità organica e gli User-Generated Content (UGC) trasformando i frati in creatori attivi («Giullari di Dio») che diffondono contenuti tramite l’edutainment (intrattenimento educativo).

Un ruolo centrale è affidato alla content curation e al personal branding: sceglie il volgare umbro e la musica per democratizzare il messaggio, come nel Cantico delle Creature, prototipo di post virale, e definisce un’estetica precisa fatta di saio grezzo, corda e simbolo del Tau.

Infine, Francesco viene presentato – conclude la ricercatrice – come un anti-influencer dell’odio: attraverso la gentilezza disarmante, l’ascolto attivo, la “Perfetta Letizia”, il dialogo con gli emarginati o i nemici, disinnesca il dissing, l’hate speech e la polarizzazione delle echo chambers, promuovendo una comunicazione orizzontale, inclusiva, ecologica ed empatica”.