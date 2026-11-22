Una giovane ha confermato davanti al Tribunale di Agrigento le accuse contro il compagno trentenne. L’uomo è accusato di averla picchiata, segregata in casa e minacciata ripetutamente, coinvolgendo nelle intimidazioni anche la madre della donna.

Durante la testimonianza, la giovane ha raccontato episodi di violenza fisica e gravi minacce di morte. Al centro dell’udienza anche l’aggressione alla madre, che sarebbe stata strattonata fino a perdere alcune ciocche di capelli, successivamente ritrovate dai carabinieri. L’imputato ha contestato la ricostruzione.

Il trentenne è sottoposto al divieto di avvicinamento alle due donne ed è accusato di maltrattamenti e aggressioni. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.