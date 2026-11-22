

Dal 1° dicembre 2026 cambiare fornitore della luce sarà molto più veloce. La fase tecnica del passaggio durerà un giorno lavorativo, invece delle settimane di oggi, e potrà partire in qualsiasi giorno lavorativo del mese. Lo prevede la delibera ARERA 58/2026/R/eel. La novità riguarda solo l’energia elettrica e solo i clienti domestici in regola con i pagamenti. Ecco come funziona, chi resta escluso e a cosa fare attenzione prima di firmare un nuovo contratto.

Cosa cambia con il cambio fornitore in 24 ore?

Oggi chi vuole cambiare fornitore deve inviare la richiesta entro il giorno 10 del mese per passare al nuovo operatore dal primo giorno del mese successivo. Con le nuove regole, il passaggio potrà avvenire in qualsiasi giorno lavorativo.

Secondo Energia Oltre, le “24 ore” indicano il tempo tecnico per registrare il nuovo fornitore sul punto di prelievo, non l’intero percorso dalla scelta dell’offerta all’attivazione. Il limite complessivo resta di tre settimane dalla richiesta. Prima del passaggio è previsto un controllo preliminare obbligatorio sui dati del cliente e sul punto di prelievo.

La riforma attua una direttiva europea, la 2019/944, che chiede di rendere possibile il cambio di fornitore in qualsiasi giorno lavorativo, come ricorda Sky TG24.

Chi può usare il cambio veloce e chi no?

Il nuovo sistema vale per i clienti domestici con un punto di prelievo attivo, senza sospensioni per mancato pagamento e senza un CMOR in corso, cioè il corrispettivo legato a una morosità con il vecchio fornitore.

Restano fuori tutti i clienti non domestici. Secondo Energia B2B, il criterio non è il fatturato né il numero di dipendenti, ma la natura del punto di prelievo: anche le microimprese e le piccole imprese restano nella procedura ordinaria. Per loro continua a valere la regola del giorno 10, con un tempo tecnico di circa dieci giorni lavorativi.

Il gas non è incluso: per luce e gas insieme i tempi restano diversi.

Si paga qualcosa per cambiare fornitore?

Il cambio di fornitore in genere è gratuito. Possono però esserci depositi cauzionali e oneri di uscita previsti dal contratto. Nel mercato libero, chi chiude in anticipo un contratto a prezzo fisso può pagare penali o perdere sconti legati a una durata minima.

Chi ha un’offerta luce e gas con lo stesso operatore deve controllare se lasciare solo la luce faccia perdere agevolazioni sul gas.

Si può ancora ripensarci?

Sì. Per i contratti firmati online, al telefono o fuori dai negozi resta il diritto di ripensamento di 14 giorni. Se si cambia idea prima che parta la procedura tecnica, il passaggio si ferma e resta valido il vecchio contratto.

Con tempi così brevi, però, lo switch potrebbe essere già avvenuto. In quel caso, secondo Energia Oltre, il ritorno automatico alla situazione precedente potrebbe non essere possibile. Il Codacons, con il portavoce Stefano Zerbi, segnala «il rischio che la maggiore velocità dei cambi alimenti il telemarketing aggressivo».

Come scegliere la nuova offerta?

Prima di cambiare conviene confrontare le offerte sul Portale Offerte di ARERA, il sito pubblico e gratuito che mette a confronto le proposte di tutti i venditori. Per farlo servono i dati dell’ultima bolletta: consumi annui, potenza impegnata e codice POD, che identifica il punto di fornitura.

Qualche accorgimento prima di firmare:

diffidare dei contratti al telefono con chi chiama senza essere stato contattato;

leggere la scheda sintetica dell’offerta, con prezzo, durata e costi fissi;

controllare penali e vincoli del contratto in corso;

conservare copia del contratto e della registrazione, se si firma a distanza.

Domande frequenti

Il cambio fornitore in 24 ore vale anche per il gas?

No. La delibera ARERA 58/2026/R/eel riguarda solo l’energia elettrica. Per il gas restano in vigore i tempi e le regole attuali. Chi ha luce e gas con lo stesso fornitore può quindi trovarsi con tempi diversi per le due forniture e deve verificare le condizioni dell’offerta abbinata.

Dove si trova il codice POD?

Il codice POD è indicato nella bolletta della luce, di solito nella prima pagina o nella sezione dedicata ai dati della fornitura. È una sigla alfanumerica che inizia con IT e identifica in modo univoco il punto in cui l’energia arriva in casa. Serve al nuovo fornitore per attivare il contratto.

Le imprese possono cambiare fornitore in un giorno?

No. Il cambio veloce è riservato ai clienti domestici. Tutte le utenze non domestiche, comprese microimprese e piccole attività, restano nella procedura ordinaria: la richiesta va inviata entro il giorno 10 del mese per cambiare fornitore dal primo giorno del mese successivo, con tempi complessivi di circa tre settimane.

Chi ha bollette non pagate può cambiare fornitore?

Il cambio veloce è escluso per chi ha la fornitura sospesa per morosità o un corrispettivo di morosità, il CMOR, in corso. In questi casi resta la procedura ordinaria, con tempi più lunghi. Il vincolo scatta solo in caso di grave e prolungato mancato pagamento, già oggetto di sospensione o indennizzo.