È prossima la Festa dell’Immacolata Concezione a Campobello Di Licata. Pronto il programma della Novena e dei festeggiamenti. A curare l’evento religioso sono padre Augustino e don Marco Damanti. “”Vi invito dal profondo del cuore – racconta don Marco – a vivere questa esperienza di grazia con spirito di fede e di conversione. Maria è l’esempio di come amare Dio veramente e seriamente. Stampate la locandina e mettetela appesa in cucina come promemoria e per non mancare a questi momenti di grazia””.

Il via ai festeggiamenti la settimana prossima.

Giovanni Blanda