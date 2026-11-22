

«Il governo regionale spieghi come sia possibile che, dopo aver stanziato 20 milioni di euro aggiuntivi per le autonomie locali, più della metà dei Comuni siciliani resti senza risorse o riceva somme irrisorie. E i parlamentari dell’ARS che rivendicano ogni contributo come un successo personale dicano anche quanto di quelle somme viene effettivamente speso e quali opere vengono realizzate».

Lo dichiara Giovanni Di Caro, esponente di Progetto Civico Italia e già deputato all’Assemblea regionale siciliana, commentando il sistema di ripartizione del fondo regionale destinato alle autonomie locali. Il riparto dei 20 milioni aggiuntivi lascia 213 Comuni su 391 senza fondi o con somme esigue. Tra questi ci sono piccoli centri che contavano su quelle risorse per far quadrare i bilanci e garantire servizi essenziali.

«Nel frattempo la Regione mette a bando altri 15 milioni per i microcantieri, con contributi da 50 a 120 mila euro. Gli scarti ai comuni “di nessuno”. Le domande chiudono il 3 dicembre e le risorse vanno impegnate entro fine anno. Il governo regionale sa bene in quali condizioni lavorano molti comuni. Con scadenze così strette, il rischio concreto è che una parte delle somme resti sulla carta. I comunicati per rivendicarle, invece, si fanno in giornata».

«La Regione renda pubblici i criteri di riparto e gli importi assegnati a ciascun Comune. Per i microcantieri pubblichi, intervento per intervento, quanto è stato assegnato, quanto è stato impegnato e pagato, e quali lavori sono stati conclusi. E chi all’ARS si prende il merito di aver “portato a casa” un finanziamento si assuma anche la responsabilità di seguirne l’attuazione. Se il contributo finisce in un comunicato e il cantiere resta fermo, l’unico lavoro portato a termine è la propaganda», conclude Di Caro.