

Nel corso dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati e al controllo della circolazione stradale, i militari del Nucleo Radiomobile, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 43enne catanese, già gravato da precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di evasione e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

In particolare, durante un servizio di pattugliamento, una gazzella, impegnata nel controllo della circolazione stradale, ha scorto l’uomo che camminava sul marciapiede e che, alla vista dell’auto militare, ha abbassato lo sguardo, come a volersi nascondere. Insospettiti, i Carabinieri lo hanno fermato per un accertamento ma, nel corso delle procedure di identificazione, questi ha fornito un nome e cognome falsi, nel tentativo di nascondere la propria reale identità. Gli accertamenti svolti dai militari, in sinergia con la Centrale Operativa e grazie alla consultazione delle banche dati in uso alle Forze dell’Ordine, hanno tuttavia consentito di risalire alle sue effettive generalità e di appurare come il 43enne fosse già stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dalla quale si era arbitrariamente allontanato senza alcuna autorizzazione. Per tale motivo, l’evaso è stato arrestato in flagranza e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.