Due milioni di euro per il ripristino della transitabilità della strada comunale Via Salso a Licata. A renderlo noto è il sindaco Angelo Balsamo. L’intervento si rende necessario a seguito dei gravi danni provocati dall’esondazione del fiume Salso nell’autunno del 2024, che ha compromesso la percorribilità di un’importante arteria viaria a servizio di numerose attività agricole e dei residenti della zona.

“Il risultato, dichiara il primo cittadino, arriva dopo diversi mesi di interlocuzioni tra l’Amministrazione Comunale e il Governo Regionale, finalizzate a reperire le risorse necessarie per la messa in sicurezza della strada.Il progetto prevede il ripristino della sede stradale, il rifacimento della pavimentazione e il miglioramento dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.Un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’intera Giunta Regionale, per l’attenzione dimostrata nei confronti del territorio di Licata”, conclude il sindaco Balsamo che sottolinea: “L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire i successivi passaggi amministrativi per giungere all’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile.Un importante passo avanti per la sicurezza, la viabilità e la tutela del nostro territorio.”