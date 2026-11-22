I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lercara Friddi hanno arrestato un 20enne e denunciato in stato di libertà un 50enne, entrambi originari di Palermo e già noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha preso il via a Vicari durante un normale servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno fermato un’auto di passaggio. All’atto delle verifiche sugli occupanti del veicolo, l’intuito e l’accurata ispezione effettuata dagli operanti hanno permesso di scoprire un ingegnoso nascondiglio: all’interno del bavero della giacca del giovane erano infatti abilmente occultati 10 grammi di cocaina e circa 20 grammi di crack. Su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo, il Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ha convalidato l’arresto, sottoponendo il ventenne alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Contestualmente, il conducente del mezzo, il cinquantenne, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la medesima ipotesi di reato, mentre la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale per gli accertamenti qualitativi e quantitativi.