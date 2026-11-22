Anas (Gruppo FS) ha partecipato alla “Festa degli Alberi 2026”, svoltasi presso il Parco Rosario Livatino di Agrigento, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, in contrada Gasena.

L’iniziativa, promossa dal Co.N.Al.Pa. – Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio, sezione di Agrigento “Beato Rosario Livatino”, ha rappresentato un importante momento di partecipazione e sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale, della memoria e della legalità, coinvolgendo cittadini, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Nel corso della mattinata sono state messe a dimora nuove piante della macchia mediterranea, tra cui bagolari, carrubi e lecci. Particolarmente significativo il momento dedicato all’intitolazione di due alberi alla memoria di Diego Passafiume e Giuseppe Tragna, vittime innocenti della mafia. Durante la manifestazione è stato altresì annunciato la creazione di uno spazio dedicato alle “voci libere”, giornalisti e pensatori che non si sono mai tirati indietro. Un albero verrà dedicato a Franco Castaldo, fondatore di Grandangolo, scomparso lo scorso mese.

«Oggi non abbiamo piantato soltanto alberi, ma abbiamo affidato alla terra semi di memoria, speranza e futuro – ha dichiarato Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia –. Per noi è motivo di profondo orgoglio aver contribuito a restituire alla comunità questo luogo così carico di significato. Qui, dove la mafia ha spezzato una vita, oggi facciamo crescere nuove radici di legalità. Ogni albero rappresenta una promessa alle nuove generazioni: non dimenticare, custodire la memoria e avere il coraggio di costruire una società migliore. Perché il ricordo delle vittime innocenti non appartiene soltanto al passato, ma deve vivere ogni giorno nelle nostre azioni». Il Parco Rosario Livatino rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra Anas e il mondo dell’associazionismo. L’area, estesa per circa 4.500 metri quadrati, è stata concessa gratuitamente in gestione da Anas al Co.N.Al.Pa. per dieci anni, con l’obiettivo di favorirne la riqualificazione, la cura e la valorizzazione.

Inaugurato nel maggio 2024, il parco sorge nel luogo in cui, il 21 settembre 1990, venne assassinato dalla mafia il giudice Rosario Livatino. Grazie alla collaborazione con l’associazione e all’impegno dei volontari, uno spazio precedentemente degradato è stato restituito alla collettività, diventando un luogo simbolo di memoria, impegno civile e rispetto dell’ambiente. La partecipazione di Anas alla manifestazione rinnova l’impegno della Società nella valorizzazione del territorio e nel sostegno alle iniziative che promuovono la sostenibilità ambientale e la cultura della legalità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. La giornata ha ribadito il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e la memoria rappresentano un patrimonio da custodire e tramandare.