I Carabinieri delle Stazioni di Agrigento e Porto Empedocle, con la collaborazione del personale del Dipartimento Veterinario dell’ASP di Agrigento, hanno effettuato un servizio mirato di controllo su strada e presso alcune attività commerciali del settore ittico, finalizzato alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare. Nel corso degli accertamenti, i militari e il personale sanitario hanno controllato due mezzi adibiti al trasporto e alla vendita di prodotti ittici, riscontrando la presenza di pesce decongelato privo della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la provenienza. Ai due commercianti sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 24.830 euro, di cui 830 euro per l’esercizio dell’attività commerciale itinerante su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione.

Ulteriori verifiche, effettuate presso un esercizio commerciale di Porto Empedocle, hanno consentito di accertare analoghe irregolarità nella tracciabilità dei prodotti ittici, oltre a violazioni delle disposizioni igienico-sanitarie e degli obblighi relativi al sistema di autocontrollo HACCP. Al titolare dell’attività sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 14.000 euro. L’operazione ha portato, nel complesso, all’applicazione di sanzioni amministrative per quasi 39.000 euro e al sequestro di circa 500 chilogrammi di prodotti ittici, ritenuti non idonei al consumo alimentare e avviati alla distruzione mediante una ditta autorizzata. L’attività rientra nei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Agrigento, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori.