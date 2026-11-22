Seconda domenica consecutiva (25 novembre) della raccolta di sangue a Campobello di Licata. Inizio alle ore 8, nella sede Avis in via Medici, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe (Unita’ pastorale “”‘Sacra Famiglia””, comprendente anche la Chiesa di Gesù e Maria). L’iniziativa è dell’Associazione volontari italiani del sangue.

Il 6 dicembre è in calendario la prossima donazione, le penultima donazione dell’anno.

giovanni blanda