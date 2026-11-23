Respinto ricorso contro società consortile PA 27/22 per condotta antisindacale

“Accogliamo positivamente la notizia che il Tribunale di Catania ha rigettato integralmente il ricorso per condotta antisindacale promosso da FILLEA CGIL contro la società PA 27/22 Scarl, al quale era intervenuta anche la FENEAL UIL”.

Il Giudice ha infatti riconosciuto che la consortile PA 27/22 non ha escluso le organizzazioni sindacali ricorrenti dalle trattative, la cui interruzione è derivata dalle divergenze emerse nel confronto, e che la successiva sottoscrizione dell’accordo con la sola FILCA CISL non costituisce condotta antisindacale, non essendovi alcun obbligo di raggiungere un’intesa con tutte le sigle.

Lo rende noto l’esecutivo della Filca Cisl che precisa: “Fin da subito avevamo dato indicazioni ben precise sulla correttezza della nostra condotta rispetto alla vicenda e ci appaga che sia stata anche respinta la richiesta, prodotta dai ricorrenti, di invalidare o sospendere l’accordo aziendale del 26 giugno 2025, valorizzando anche l’approvazione espressa dai lavoratori”.

Il decreto pone fine a tutte le polemiche che strumentalmente abbiamo subito, con attacchi a mezzo stampa e con vari post sui canali social, che ci definivano un sindacato senza creatività, e chiarisce inequivocabilmente la non complicità della Filca CISL nei confronti della società.

Riteniamo chiusa una vicenda che per noi non lascia strascichi ma buoni propositi per un rinnovo contrattuale aziendale che veda tutte le sigle sindacali partecipi e sottoscrittori che consenta un risultato migliore per tutti i lavoratori dipendenti della Consortile