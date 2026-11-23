

Serata partecipata e ricca di spunti quella organizzata dal Partito Democratico di Campobello di Licata sul tema del futuro degli enti locali e della collaborazione tra comuni e territori.

L’assemblea ha visto la presenza di tesserati, simpatizzanti e compagni dei comuni vicini. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad Alessandro Ficile di Sosvima e ad Antonio Mileti dell’Università di Catania, che hanno portato esempi concreti di territori che, grazie alla collaborazione tra enti, sono riusciti a cambiare volto in oltre trent’anni.

«Abbiamo scelto di fare ciò che un partito serio dovrebbe sempre fare – si legge nella nota del PD campobellese –: non limitarci a denunciare i problemi, non sostituirci alle istituzioni e non accontentarci di prendere atto delle difficoltà. Ci siamo messi a studiare le possibili soluzioni».

L’incontro rientra nel percorso del «Cantiere 2029», avviato dalla segreteria locale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato integralmente il documento elaborato da Peppe Miccichè e presentato durante l’assemblea, per continuare il confronto e costruire insieme un’alternativa.

Giovanni Blanda