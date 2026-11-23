L’Amministrazione ha presentato alla Regione Siciliana le domande di contributo per installare impianti di climatizzazione nelle scuole di competenza comunale, ai sensi della Circolare n. 4/2026 dell’Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria (L.R. 28 ottobre 2026, n. 33, art. 20).”. A renderlo noto è il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.

Il contributo richiesto ammonta a 542.097,556 euro complessivi, senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

Gli Istituti coinvolti sono l’I.C. «G. Verga» – 258.352,36 euro; l’I.C. «S. Gangitano» – 159.521,05 euro; l’I.C. «Mario Rapisardi» – € 124.224,15 euro: in tutto 12 edifici scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado), 200 aule e sezioni di scuola dell’infanzia, più 13 uffici amministrativi, oltre 3.500 persone servite tra alunni, docenti e personale ATA.

Sono previsti impianti a pompa di calore ad alta efficienza (classe A++ o superiore), con regolazione per singola aula. Negli edifici storici “Verga” e “Crispi” è previsto un sistema centralizzato senza unità esterne in facciata.

“Ringraziamo l’E.Q. n. 5 per il lavoro svolto – conclude Corbo – e i Dirigenti Scolastici per la preziosa collaborazione”.