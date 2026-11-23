Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulle condizioni economiche, professionali e relazionali che rendono sempre più complesso l’esercizio dell’insegnamento. Ai docenti vengono richiesti equilibrio emotivo, autorevolezza, capacità di gestione dei conflitti e responsabilità crescenti, mentre il riconoscimento economico e sociale della professione continua a risultare inadeguato rispetto alla complessità del ruolo. La necessità di garantire quotidianamente serenità e continuità didattica si confronta con difficoltà personali e lavorative che non possono essere ignorate né ricondotte esclusivamente alla capacità individuale di sopportazione.

La questione retributiva rappresenta una componente determinante di questo disagio. Secondo il rapporto OCSE Education at a Glance 2026, gli insegnanti italiani della scuola secondaria di primo grado percepiscono retribuzioni effettive mediamente inferiori del 33% rispetto agli altri lavoratori con istruzione terziaria. Il costo della vita, le spese abitative e gli impegni familiari, aggravati per molti docenti dalla necessità di lavorare lontano dalla propria residenza, riducono ulteriormente il valore reale degli stipendi. Non è possibile pretendere un investimento professionale e psicologico costante senza considerare le condizioni materiali nelle quali gli insegnanti sono chiamati a vivere.

Alla fragilità economica si aggiunge un’esposizione professionale che merita una valutazione altrettanto severa. In classi numerose o caratterizzate da elevata conflittualità, il docente può diventare bersaglio di provocazioni reiterate, derisioni, riprese non autorizzate e comportamenti deliberatamente finalizzati a comprometterne l’autorevolezza. Quando tali condotte assumono carattere sistematico, possono configurarsi situazioni di intimidazione e prevaricazione che rendono estremamente difficile il regolare svolgimento delle lezioni. Particolarmente insidiose sono le provocazioni costruite per suscitare reazioni impulsive, successivamente utilizzabili per contestare l’operato dell’insegnante. Non si tratta di fenomeni da generalizzare all’intera popolazione studentesca, ma di criticità che richiedono risposte istituzionali tempestive e non possono essere liquidate come ordinarie difficoltà disciplinari.

Il quadro si complica ulteriormente quando alle tensioni della classe si sommano rapporti problematici con alcune famiglie e il timore di contestazioni disciplinari. Il potere dei dirigenti scolastici deve essere esercitato nel rispetto della proporzionalità e delle garanzie procedurali, evitando che il docente percepisca ogni decisione educativa complessa come una possibile fonte di responsabilità personale. Analogamente, la legittima partecipazione delle famiglie non può trasformarsi in una pressione continua sulle scelte professionali degli insegnanti. L’autorevolezza educativa richiede responsabilità e trasparenza, ma anche una chiara assunzione di responsabilità da parte dell’istituzione scolastica quando si verificano comportamenti aggressivi, intimidatori o contestazioni infondate.

Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda l’esposizione a controversie civili, penali e disciplinari. La necessità di ricorrere all’assistenza legale può comportare costi economici e conseguenze psicologiche considerevoli, anche quando le contestazioni non trovino successivamente conferma. Le tutele già previste non eliminano il problema della loro effettiva accessibilità. È pertanto necessario garantire un servizio indipendente di consulenza giuridica preventiva e assistenza professionale, affinché il docente possa conoscere tempestivamente le proprie possibilità di difesa senza dover sostenere fin dall’inizio ulteriori oneri economici.

La tutela della professionalità deve però tradursi anche in una diversa gestione delle situazioni scolastiche più difficili. Di fronte a episodi reiterati di intimidazione o grave conflittualità, occorrono procedure di intervento con tempi definiti, documentazione delle criticità e responsabilità organizzative chiaramente individuate. Nelle classi particolarmente problematiche devono essere possibili forme temporanee di affiancamento educativo specialistico, una revisione delle condizioni organizzative e un coinvolgimento effettivo delle famiglie, evitando che l’intera gestione dell’emergenza ricada sul singolo insegnante. La protezione del docente e la tutela degli studenti non costituiscono esigenze contrapposte: entrambe dipendono dalla possibilità di garantire un ambiente nel quale l’attività didattica possa svolgersi regolarmente.

Merita inoltre attenzione la progressiva estensione del lavoro oltre l’orario di servizio, favorita da comunicazioni digitali, richieste amministrative e sollecitazioni che possono alimentare un’aspettativa di reperibilità permanente. La definizione di fasce di comunicazione e di procedure riservate alle effettive urgenze rappresenterebbe una misura concreta per tutelare i tempi di riposo e impedire che la disponibilità professionale venga confusa con una disponibilità personale illimitata.

Queste condizioni impongono una riflessione sulla stessa attrattività dell’insegnamento. Considerando il rapporto tra retribuzione, costo della vita, responsabilità giuridiche e complessità del lavoro quotidiano, la scelta di diventare professore rischia di risultare sempre meno sostenibile, soprattutto per le nuove generazioni. La perdita di prestigio sociale non si contrasta attraverso dichiarazioni celebrative, ma restituendo alla professione condizioni economiche adeguate, stabilità e garanzie effettive.

Il CNDDU chiede al Ministro Giuseppe Valditara di assumere queste criticità come priorità della politica scolastica, avviando un intervento organico che comprenda il recupero del potere d’acquisto delle retribuzioni, misure di sostegno per i docenti gravati da elevati costi abitativi, assistenza legale accessibile e procedure uniformi di protezione nelle situazioni di grave conflittualità. Le misure dovranno essere accompagnate da risorse dedicate, tempi di attuazione definiti e verifiche pubbliche della loro efficacia.

La questione del carico emotivo non riguarda semplicemente la possibilità di avere una giornata difficile, ma il progressivo squilibrio tra ciò che viene richiesto agli insegnanti e le condizioni garantite per svolgere il loro lavoro. Continuare ad affidare alla motivazione personale la compensazione di insufficienze economiche e organizzative significa compromettere la sostenibilità della professione e, con essa, la qualità dell’istruzione.

La responsabilità politica è ormai individuabile con chiarezza: rendere l’insegnamento una professione economicamente dignitosa, giuridicamente tutelata e concretamente esercitabile anche nei contesti più complessi. Senza questo cambiamento, il problema non sarà soltanto il disagio dei docenti oggi in servizio, ma la difficoltà crescente di convincere persone qualificate a scegliere e mantenere una professione dalla quale dipende una parte essenziale del futuro del Paese.