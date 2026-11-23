Edificante iniziativa della Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata “”Un piccolo gesto può fare una grande differenza! – annuncia l’organizzazione di volontariato – .
Se hai un ausilio sanitario che non utilizzi più, donalo alla Misericordia. Potrebbe diventare un aiuto prezioso per qualcuno che ne ha bisogno.
Il Dono che Sostiene: dona un ausilio, sostieni una persona!
Grazie per condividere questa iniziativa!'”.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Edificante iniziativa della Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata
Edificante iniziativa della Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata
Edificante iniziativa della Confraternita di Misericordia di Campobello di Licata “”Un piccolo gesto può fare una grande differenza! – annuncia l’organizzazione di volontariato – .